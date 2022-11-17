Phương Oanh vừa tung bộ ảnh hóa thân thành nữ thần liền bị dân tình mỉa mai. Cách đáp trả của nữ diễn viên gây chú ý, trái ngược hẳn với vợ Shark Bình.
- Cùng cập nhật ảnh mới, vợ Shark Bình và Phương Oanh bị dân tình mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân', nữ CEO liền đáp trả cực gắt
- Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có?
Thời gian vừa qua, chuyện tình cảm giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh là một trong những đề tài "nóng" thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ. Thời điểm ấy, bà Đào Lan Hương (vợ Shark Bình) khẳng định chưa hề ly hôn với chồng, chính vì lý do đó cặp đôi bị dư luận chỉ trích khi công khai đến với nhau.
Sau một thời gian khóa trang cá nhân để tránh những ồn ào dư luận, Phương Oanh đã trở lại mạng xã hội. Kể từ sau khi mở lại tài khoản cá nhân, ‘người tình’ Shark Bình chăm chỉ khoe ảnh với nhiều outfit mới lạ.
Mới đây, Phương Oanh đã tung bộ ảnh mới gây xôn xao cộng đồng mạng. Cô hóa thân thành nữ thần trong các game cổ trang khi diện đầm mỏng manh màu trắng tinh khôi kèm đôi cánh thiên thần, đi kèm là kiểu trang điểm trong veo cuốn hút.
Chuyện không có gì để nói nếu một cư dân mạng bất ngờ vào bình luận mỉa đáng lẽ phải cầm gậy đánh golf trong outfit này. Được biết, trước đó, Phương Oanh và Shark Bình từng gây bão mạng xã hội với hình ảnh hẹn hò đánh golf cùng nhau.
Tuy nhiên, trái với vợ Shark Bình sẽ đáp trả thẳng thắn, gây gắt trước những bình luận tiêu cực thì nữ diễn viên chọn cách im lặng, thậm chí khóa bình luận để tránh quá nhiều những nhận xét tiêu cực.
Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa ba người họ vẫn chưa đi đến hồi kết. Mọi nhất cử nhất động của mỹ nhân Hương vị tình thân và bạn trai Shark Bình luôn lọt vào tầm ngắm của công chúng.