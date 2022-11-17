Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình

Hậu trường 17/11/2022 11:38

Phương Oanh vừa tung bộ ảnh hóa thân thành nữ thần liền bị dân tình mỉa mai. Cách đáp trả của nữ diễn viên gây chú ý, trái ngược hẳn với vợ Shark Bình.

Thời gian vừa qua, chuyện tình cảm giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh là một trong những đề tài "nóng" thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ. Thời điểm ấy, bà Đào Lan Hương (vợ Shark Bình) khẳng định chưa hề ly hôn với chồng, chính vì lý do đó cặp đôi bị dư luận chỉ trích khi công khai đến với nhau.

Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 1
Chuyện tình cảm giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh là một trong những đề tài "nóng" thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ - Ảnh: Internet

Sau một thời gian khóa trang cá nhân để tránh những ồn ào dư luận, Phương Oanh đã trở lại mạng xã hội. Kể từ sau khi mở lại tài khoản cá nhân, ‘người tình’ Shark Bình chăm chỉ khoe ảnh với nhiều outfit mới lạ.

Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 2
Sau khi mở lại tài khoản cá nhân, ‘người tình’ Shark Bình chăm chỉ khoe ảnh mới - Ảnh: Internet

Mới đây, Phương Oanh đã tung bộ ảnh mới gây xôn xao cộng đồng mạng. Cô hóa thân thành nữ thần trong các game cổ trang khi diện đầm mỏng manh màu trắng tinh khôi kèm đôi cánh thiên thần, đi kèm là kiểu trang điểm trong veo cuốn hút.

Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 3

Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 4Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 5Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 6Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 7

Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 8
Phương Oanh khoe outfit thiên thần của mình lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Chuyện không có gì để nói nếu một cư dân mạng bất ngờ vào bình luận mỉa đáng lẽ phải cầm gậy đánh golf trong outfit này. Được biết, trước đó, Phương Oanh và Shark Bình từng gây bão mạng xã hội với hình ảnh hẹn hò đánh golf cùng nhau.

Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 9
Một cư dân mạng bất ngờ vào bình luận mỉa đáng lẽ phải cầm gậy đánh golf trong outfit này nhưng Phương Oanh chọn cách im lặng trước bình luận này - Ảnh: Chụp màn hình
Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 10
Shark Bình từng hẹn hò người tình đi đánh golf gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trái với vợ Shark Bình sẽ đáp trả thẳng thắn, gây gắt trước những bình luận tiêu cực thì nữ diễn viên chọn cách im lặng, thậm chí khóa bình luận để tránh quá nhiều những nhận xét tiêu cực.

Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 11Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 12

Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình - Ảnh 13
Trái ngược với 'người tình' của chồng, vợ Shark Bình sẵn sàng đáp trả gây gắt trước bình luận tiêu cực - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa ba người họ vẫn chưa đi đến hồi kết. Mọi nhất cử nhất động của mỹ nhân Hương vị tình thân và bạn trai Shark Bình luôn lọt vào tầm ngắm của công chúng.

 

Bị chê già hơn Phương Oanh, vợ Shark Bình lôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của 'tình địch' ra đáp trả?

Bị chê già hơn Phương Oanh, vợ Shark Bình lôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của 'tình địch' ra đáp trả?

Vợ Shark Bình vừa đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh thời thanh xuân của mình thì bị chê già hơn tình mới của chồng. Ngay lập tức, nữ CEO đã đáp trả gay gắt.

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Từ khóa:   Phương Oanh Phương Oanh - Shark Bình vbiz

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