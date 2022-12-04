Giữa ồn ào tình ái, vợ Shark Bình bất ngờ 'biến hình' với váy cưới lộng lẫy khiến dân tình hoang mang hỏi chuyện 'lấy chồng mới'

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ Shark Bình đã đăng tải loạt hình ảnh diện váy cưới vô cùng lộng lẫy. Không ít người hoang mang phải chăng nữ doanh nhân đang chuẩn bị 'lấy chồng mới'.

Ồn ào tình cảm giữa Shark Bình - Lan Hương – Phương Oanh từng có thời gian tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Cuối tháng 8/2022, MXH lan truyền loạt ảnh mùi mẫn của Phương Oanh và Shark Bình. Đối diện thẳng, Shark Bình cho biết đang hẹn hò nữ diễn viên, tiết lộ đã chia tay vợ - doanh nhân Đào Lan Hương, sống riêng hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, doanh nhân Lan Hương khẳng định cả hai "chưa hề ra tòa, chưa hề ly hôn". Ồn ào tình cảm giữa Shark Bình - Lan Hương – Phương Oanh từng có thời gian tốn nhiều giấy mực của truyền thông - Ảnh: Internet Sau vụ hòa giải bất thành khi CEO Lan Hương khởi kiện Phương Oanh vi phạm thuần phong mỹ tục vì đăng ảnh tình tứ với Shark Bình, mọi chuyện chưa có dấu hiệu gì mới. Tuy nhiên mọi động thái của cả 3 nhân vật này luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Lan Hương đã đăng tải loạt hình ảnh diện váy cưới vô cùng lộng lẫy. Đính kèm cùng hình ảnh, nữ doanh nhân đã có những chia sẻ ngắn gọn với nội dung 'Làm việc như một đàn ông, trông giống như một nữ hoàng. Thực tế là một osin'.

CEO Lan Hương đã đăng tải loạt hình ảnh diện váy cưới vô cùng lộng lẫy - Ảnh: FBNV Ngay sau khi chia sẻ, hình ảnh vợ Shark Bình diện đầm cô dâu khoe trọn đường cong quyến rũ đã nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ thắc mắc rằng liệu có phải nữ doanh nhân đang tính chuyện... lấy chồng mới hay không. Đáp lại những thắc mắc của dân tình, nữ CEO chỉ vui vẻ trả lời rằng bản thân mình đang thử 'biến hình' xem sao mà thôi. Đáp lại những thắc mắc của dân tình, nữ CEO chỉ vui vẻ trả lời rằng bản thân mình đang thử 'biến hình' - Ảnh: Chụp màn hình Trong số những bình luận dành nhiều lời khen cho nhan sắc của CEO Lan Hương, cũng có những dòng bình luận với nội dung nhắc khéo đến nữ diễn viên Phương Oanh. Trước dòng bình luận này, CEO Lan Hương không ngần ngại phản gây gắt. Vợ Shark Bình đáp trả gây gắt khi được hỏi về chuyện chơi búp bê - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Shark Bình vô tình để lộ khoảnh khắc đi du thuyền cùng Phương Oanh, còn gọi bóng gió là 'cả nhà chúng mình' Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình đã đăng tải hình ảnh đi chơi du thuyền. Dân tình tinh mắt soi được còn có sự xuất hiện của Phương Oanh với vai trò đặc biệt.

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