Giữa ồn ào tình ái, vợ Shark Bình bất ngờ 'biến hình' với váy cưới lộng lẫy khiến dân tình hoang mang hỏi chuyện 'lấy chồng mới'

Hậu trường 04/12/2022 08:22

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ Shark Bình đã đăng tải loạt hình ảnh diện váy cưới vô cùng lộng lẫy. Không ít người hoang mang phải chăng nữ doanh nhân đang chuẩn bị 'lấy chồng mới'.

Ồn ào tình cảm giữa Shark Bình - Lan Hương – Phương Oanh từng có thời gian tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Cuối tháng 8/2022, MXH lan truyền loạt ảnh mùi mẫn của Phương Oanh và Shark Bình. Đối diện thẳng, Shark Bình cho biết đang hẹn hò nữ diễn viên, tiết lộ đã chia tay vợ - doanh nhân Đào Lan Hương, sống riêng hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, doanh nhân Lan Hương khẳng định cả hai "chưa hề ra tòa, chưa hề ly hôn".

Giữa ồn ào tình ái, vợ Shark Bình bất ngờ 'biến hình' với váy cưới lộng lẫy khiến dân tình hoang mang hỏi chuyện 'lấy chồng mới' - Ảnh 1
Ồn ào tình cảm giữa Shark Bình - Lan Hương – Phương Oanh từng có thời gian tốn nhiều giấy mực của truyền thông - Ảnh: Internet

Sau vụ hòa giải bất thành khi CEO Lan Hương khởi kiện Phương Oanh vi phạm thuần phong mỹ tục vì đăng ảnh tình tứ với Shark Bình, mọi chuyện chưa có dấu hiệu gì mới. Tuy nhiên mọi động thái của cả 3 nhân vật này luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Lan Hương đã đăng tải loạt hình ảnh diện váy cưới vô cùng lộng lẫy. Đính kèm cùng hình ảnh, nữ doanh nhân đã có những chia sẻ ngắn gọn với nội dung 'Làm việc như một đàn ông, trông giống như một nữ hoàng. Thực tế là một osin'.

Giữa ồn ào tình ái, vợ Shark Bình bất ngờ 'biến hình' với váy cưới lộng lẫy khiến dân tình hoang mang hỏi chuyện 'lấy chồng mới' - Ảnh 2

Giữa ồn ào tình ái, vợ Shark Bình bất ngờ 'biến hình' với váy cưới lộng lẫy khiến dân tình hoang mang hỏi chuyện 'lấy chồng mới' - Ảnh 3
 CEO Lan Hương đã đăng tải loạt hình ảnh diện váy cưới vô cùng lộng lẫy - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi chia sẻ, hình ảnh vợ Shark Bình diện đầm cô dâu khoe trọn đường cong quyến rũ đã nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ thắc mắc rằng liệu có phải nữ doanh nhân đang tính chuyện... lấy chồng mới hay không. Đáp lại những thắc mắc của dân tình, nữ CEO chỉ vui vẻ trả lời rằng bản thân mình đang thử 'biến hình' xem sao mà thôi.

Giữa ồn ào tình ái, vợ Shark Bình bất ngờ 'biến hình' với váy cưới lộng lẫy khiến dân tình hoang mang hỏi chuyện 'lấy chồng mới' - Ảnh 4
 Đáp lại những thắc mắc của dân tình, nữ CEO chỉ vui vẻ trả lời rằng bản thân mình đang thử 'biến hình' - Ảnh: Chụp màn hình

Trong số những bình luận dành nhiều lời khen cho nhan sắc của CEO Lan Hương, cũng có những dòng bình luận với nội dung nhắc khéo đến nữ diễn viên Phương Oanh. Trước dòng bình luận này, CEO Lan Hương không ngần ngại phản gây gắt.

Giữa ồn ào tình ái, vợ Shark Bình bất ngờ 'biến hình' với váy cưới lộng lẫy khiến dân tình hoang mang hỏi chuyện 'lấy chồng mới' - Ảnh 5
Vợ Shark Bình đáp trả gây gắt khi được hỏi về chuyện chơi búp bê - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Shark Bình vô tình để lộ khoảnh khắc đi du thuyền cùng Phương Oanh, còn gọi bóng gió là 'cả nhà chúng mình'

Shark Bình vô tình để lộ khoảnh khắc đi du thuyền cùng Phương Oanh, còn gọi bóng gió là 'cả nhà chúng mình'

Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình đã đăng tải hình ảnh đi chơi du thuyền. Dân tình tinh mắt soi được còn có sự xuất hiện của Phương Oanh với vai trò đặc biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   CEO Lan Hương Shark Bình Phương Oanh

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 13 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh