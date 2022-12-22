Shark Bình ngầm ám chỉ bản thân là 'báu vật' của Phương Oanh, 'chính thất' liền đáp trả một thứ 'quý báu' hơn?

Dòng trạng thái đáp trả qua lại của vợ chồng Shark Bình về thứ 'quý báu' nhất đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Những ngày vừa qua, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh tốn không ít giấy mực của báo giới truyền thông. Được biết, cuối tháng 9, Shark Bình và vợ là CEO Lan Hương đã có buổi hòa giải, tuy nhiên không thành do chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản. Cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh tốn không ít giấy mực của báo giới truyền thông - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình đã cho đăng tải hình ảnh tại Tòa án nhân dân một quận tại Hà Nội. Đính kèm với bài viết, vị doanh nhân để lại dòng trạng thái thu hút sự chú ý: "Người ta nói, đàn ông ly hôn một lần là "báu vật", còn hai lần là "'rác rưởi". Cùng với đó là trạng thái cảm xúc "đang cảm thấy tích cực".

Shark Bình cho rằng đàn ông ly hôn một lần là "báu vật", còn hai lần là "'rác rưởi" - Ảnh: FBNV Dòng trạng thái của Shark Bình ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự tò mò về hình ảnh vị doanh nhân đăng tải. Liệu đây có phải là lần thứ 2 Shark Bình và vợ Đào Lan Hương ra tòa để giải quyết vụ ly hôn. Không những thế, việc Shark Bình khẳng định đàn ông ly hôn một lần là "báu vật" liền bị cư dân mạng chỉ trích là đang "ảo tưởng". Bên cạnh đó, nhiều netizens cũng lên tiếng chúc mừng Phương Oanh khi người đẹp đã gặp được "báu vật" của đời mình.

Nhiều netizens cũng lên tiếng chúc mừng Phương Oanh khi người đẹp đã gặp được "báu vật" của đời mình - Ảnh: Internet Trong khi đó, trên trang cá nhân của mình, vợ Shark Bình cũng chia sẻ khoảnh khắc 2 con tham gia một hoạt động giải trí ngoài trời. Đáng chú ý là dòng trạng thái: "Chẳng gì quý hơn"... như ngầm khẳng định tầm quan trọng của con với cuộc sống của bà. CEO Lan Hương cũng tiết lộ thứ quý báu của mình chính là con cái - Ảnh: FBNV Trước đó, CEO Lan Hương từng khẳng định sẽ bằng mọi cách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và các con nếu Shark Bình gửi đơn ra tòa ly hôn. Chia sẻ trên báo Dân Việt, luật sư của vợ Shark Bình cho biết: "Bảo vệ quyền lợi ở đây bao gồm quyền nuôi và chăm sóc con; quyền tài sản. Các quyền này sẽ phải được thực thi theo đúng quy định của pháp luật sau khi ly hôn. Ở đây, bà Hương bảo vệ lợi ích cho mình cũng là bảo vệ lợi ích cho các con. Bản thân bà Hương cũng xác định rõ, về mặt tài sản chung, bà sẽ chuyển nhượng hết cho các con, không nhận bất kỳ tài sản nào cho mình".

CEO Lan Hương từng khẳng định sẽ bằng mọi cách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và các con nếu Shark Bình gửi đơn ra tòa ly hôn - Ảnh: Internet Hiện tại, những thông tin liên quan đến Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn luôn là đề tài nóng được quan tâm của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/shark-binh-ngam-am-chi-ban-than-la-bau-vat-cua-phuong-oanh-chinh-that-lien-ap-tra-mot-thu-quy-bau-hon-538162.html