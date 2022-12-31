Phương Oanh nhắn nhủ điều này trước thềm năm mới, lộ thêm ảnh tình tứ với Shark Bình ở trời Tây

Diễn viên Phương Oanh nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng khi chia sẻ loạt ảnh ở trời Tây nhân ngày cuối năm.

Trên trang cá nhân mới đây, Phương Oanh đã đăng tải loạt ảnh vi vu bên trời Tây. Cụ thể, nữ diễn viên không giấu ước nguyện khi sắp bước qua một năm, đón năm mới vui vẻ hơn: "Dù là như thế nào. Dù mọi điều đã có ra sao. Chỉ cần ngoảnh lại. Một nụ cười vẫn nở trên môi…". Phương Oanh đăng ảnh ở trời Tây - Ảnh: FBNV

Chỉ sau 4 tháng công khai mối quan hệ trước công chúng, Phương Oanh và Shark Bình khiến dân tình hoang mang khi có loạt dấu hiệu lạ nghi tan vỡ. Trước những tin đồn bủa vây, cả hai có loạt động thái ngầm tiết lộ đang đi du lịch nước ngoài cùng nhau. Vài ngày trước đó, một người bạn thân của Shark Bình và Phương Oanh đã chia sẻ những tấm hình quây quần ăn uống vui vẻ cùng cặp đôi này. Từ đây, tin đồn chia tay trước đó được xóa sạch. Dễ dàng nhận ra, cặp đôi diện trang phục y hệt với những bức ảnh tự khoe để check-in trước đó.

Bạn bè đăng thêm ảnh Shark Bình và Phương Oanh tình tứ ở Châu Âu - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, cả hai còn ngồi cùng nhau trong bữa tiệc thân mật cùng gia đình. Trong một khoảnh khắc được đăng tải, cả hai cười tươi, hạnh phúc chụp cùng người thân. Hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều người còn cho rằng Chủ tịch tập đoàn Công nghệ triệu đô đã đưa nữ diễn viên "Hương vị tình thân" về ra mắt người thân, bạn bè ở nước ngoài. Hình ảnh cũng chứng mình mối quan hệ hiện tại của cặp đôi hoàn toàn không có chuyện rạn nứt như dân tình vẫn đốn đoán trước đó mà đang vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-oanh-nhan-nhu-dieu-nay-truoc-them-nam-moi-lo-them-anh-tinh-tu-voi-shark-binh-o-troi-tay-541430.html