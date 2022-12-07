Kể từ ngày quen Phương Oanh, Shark Bình được khen ngợi hết lời vì điều này: 'Nay từ da mặt tới style quần áo khác quá anh'

Sau khoảng thời gian hẹn hò với Phương Oanh, diện mạo của Shark Bình được khen ngợi hết lời.
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Câu chuyện tình cảm của Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh trong khoảng thời gian vừa qua đã làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí khi cả 2 xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ của nam doanh nhân. Tuy nhiên, bỏ mặc những sự chỉ trích từ phía netizen phản đối về mối quan hệ này cả Shark Bình và Phương Oanh vẫn đang có chuỗi ngày hạnh phúc viên mãn bên cạnh nhau.
Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, Shark Bình đã cho đăng tải loạt khoảnh khắc ăn uống bình dân trên đường phố Hà Nội. Đính kèm bài viết, nam doanh nhân hài hước để lại dòng chú thích: "Lêu hêu Food Tour vỉa hè ngày đông ở Hà Nội là một cảm giác… nhức cái nách".
Khác hẳn với dáng vẻ chỉnh chu, nghiêm túc thường thấy khi diện vest, giờ đây khi đi dạo phố, Shark Bình lựa chọn cho mình một phong cách thời trang hoàn toàn mới. Chưa dừng lại ở đó, netizen còn phát hiện ra style lẫn đầu tóc của vị doanh nhân này đã trở nên tuổi teen hơn so với trước đây và được nhiều người khen ngợi trông rất trẻ trung.
Thậm chí, có một số ý kiến cho rằng Phương Oanh là người đứng sau diện mạo mới mẻ, trẻ trung của Shark Bình. Khi một người bạn ẩn ý: "Dạo này được chăm lo kỹ lưỡng, cái quần cái áo tới style ngon nghẻ hơn hẳn nhỉ", doanh nhân sinh năm 1981 hài hước đáp: "Trộm vía".
Trước đó, diễn viên Phương Oanh cũng đăng tải loạt khoảnh khắc khoe nhan sắc xinh đẹp trên trang cá nhân. Trong hình, người đẹp diện chiếc áo màu xanh cùng tone màu áo Shark Bình.