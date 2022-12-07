Kể từ ngày quen Phương Oanh, Shark Bình được khen ngợi hết lời vì điều này: 'Nay từ da mặt tới style quần áo khác quá anh'

Câu chuyện tình cảm của Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh trong khoảng thời gian vừa qua đã làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí khi cả 2 xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ của nam doanh nhân. Tuy nhiên, bỏ mặc những sự chỉ trích từ phía netizen phản đối về mối quan hệ này cả Shark Bình và Phương Oanh vẫn đang có chuỗi ngày hạnh phúc viên mãn bên cạnh nhau.

Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, Shark Bình đã cho đăng tải loạt khoảnh khắc ăn uống bình dân trên đường phố Hà Nội. Đính kèm bài viết, nam doanh nhân hài hước để lại dòng chú thích: "Lêu hêu Food Tour vỉa hè ngày đông ở Hà Nội là một cảm giác… nhức cái nách".