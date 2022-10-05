Thể hiện tình yêu với Phương Oanh, Shark Bình khẳng định một câu chắc nịch trước lời khuyên 'đổi người yêu đi' của netizen

Hậu trường 05/10/2022 14:47

Được dân mạng đưa ra lời khuyên nên đổi người yêu, Shark Bình chốt hẳn một câu khiến netizen không khỏi phần bất ngờ.

Thời gian gần đây, câu chuyện tình cảm rắc rối giữa nữ diễn viên Phương Oanh và Shark Bình vẫn đang là đề tài thu hút sự chú ý từ phía khán giả và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi nam doanh nhân vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề pháp lý với vợ cũ là bà Đào Lan Hương. Chính vì vậy sự việc đã khiến cho nhiều người có những cái nhìn trái chiều khác nhau khi đa số đều cho rằng Phương Oanh rõ ràng là người thứ 3 phá tan hạnh phúc của họ. 

Thể hiện tình yêu với Phương Oanh, Shark Bình khẳng định một câu chắc nịch trước lời khuyên 'đổi người yêu đi' của netizen - Ảnh 1
Câu chuyện tình cảm giữa 3 người là đề tài được nhiều fan chú ý trong thời gian vừa qua - Ảnh: Internet 

Dẫu vậy, Shark Bình vẫn một mực khẳng định giữa họ không hề có sự sai trái nào ở đây, đồng thời cũng khẳng định bản thân đã có thỏa thuận với vợ cũ và Phương Oanh cũng không phải là người đầu tiên nam doanh nhân này tìm hiểu trước khi tiến tới tình yêu với nữ diễn viên nổi tiếng. 

Thể hiện tình yêu với Phương Oanh, Shark Bình khẳng định một câu chắc nịch trước lời khuyên 'đổi người yêu đi' của netizen - Ảnh 2
Shark Bình khẳng định tình yêu duy nhất chỉ dành cho Phương Oanh - Ảnh: Chụp màn hình 

Tạm gác lại những lùm xùm sang một bên, kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với nhau Shark Bình luôn thể hiện tình yêu với Phương Oanh rất chân thành khi tổ chức hẳn một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô nàng hay mới đây nhất khi được một cư dân mạng đưa ra lời khuyên: "Đổi người yêu đi Shark, vừa đẹp trai vừa giàu thì xứng đáng có 100 người yêu". Đáp lại lời khuyên này, Shark Bình lập tức đáp lại đầy chắc chắn: "Không bao giờ nhé". 

Thể hiện tình yêu với Phương Oanh, Shark Bình khẳng định một câu chắc nịch trước lời khuyên 'đổi người yêu đi' của netizen - Ảnh 3
Nam doanh nhân vừa tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho bạn gái - Ảnh: Internet 

Trước đó, ngày 29/9, Shark Bình và bà Đào Lan Hương đã có buổi hòa giải tại Tòa án. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng và tiếp tục xin Tòa gia hạn thời gian. 

Trả lời báo chí sau buổi hòa giải tại tòa án với vợ là bà Đào Lan Hương, Shark Bình cho hay, cả hai đã đề nghị tòa cho thêm thời gian để thỏa thuận thêm về việc phân chia tài sản sau ly hôn. Nam CEO cũng khẳng định sẽ chờ thêm yêu cầu từ bà Đào Lan Hương. Tuy nhiên, những yêu cầu mới không được quá khác biệt với thỏa thuận trước đó và phải đưa ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh lung linh sáng chói mà chưa từng làm điều tương tự cho con một lần, Shark Bình nói gì trước điều này

Tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh lung linh sáng chói mà chưa từng làm điều tương tự cho con một lần, Shark Bình nói gì trước điều này

Shark Bình cho biết, dù có ra sao thì anh cũng sẽ bảo vệ danh dự cho Phương Oanh và quyền lợi của các con.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh - Shark Bình Đào Lan Hương Phương Oanh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 55 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh