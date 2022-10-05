Thể hiện tình yêu với Phương Oanh, Shark Bình khẳng định một câu chắc nịch trước lời khuyên 'đổi người yêu đi' của netizen

Được dân mạng đưa ra lời khuyên nên đổi người yêu, Shark Bình chốt hẳn một câu khiến netizen không khỏi phần bất ngờ.
- Phương Oanh không phải là người đầu tiên Shark Bình tìm hiểu sau rạn nứt với vợ cũ: 'Bản thân tôi cũng từng trải qua vài mối quan hệ khác trước đó'
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Thời gian gần đây, câu chuyện tình cảm rắc rối giữa nữ diễn viên Phương Oanh và Shark Bình vẫn đang là đề tài thu hút sự chú ý từ phía khán giả và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi nam doanh nhân vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề pháp lý với vợ cũ là bà Đào Lan Hương. Chính vì vậy sự việc đã khiến cho nhiều người có những cái nhìn trái chiều khác nhau khi đa số đều cho rằng Phương Oanh rõ ràng là người thứ 3 phá tan hạnh phúc của họ.
Dẫu vậy, Shark Bình vẫn một mực khẳng định giữa họ không hề có sự sai trái nào ở đây, đồng thời cũng khẳng định bản thân đã có thỏa thuận với vợ cũ và Phương Oanh cũng không phải là người đầu tiên nam doanh nhân này tìm hiểu trước khi tiến tới tình yêu với nữ diễn viên nổi tiếng.
Tạm gác lại những lùm xùm sang một bên, kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với nhau Shark Bình luôn thể hiện tình yêu với Phương Oanh rất chân thành khi tổ chức hẳn một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô nàng hay mới đây nhất khi được một cư dân mạng đưa ra lời khuyên: "Đổi người yêu đi Shark, vừa đẹp trai vừa giàu thì xứng đáng có 100 người yêu". Đáp lại lời khuyên này, Shark Bình lập tức đáp lại đầy chắc chắn: "Không bao giờ nhé".
Trước đó, ngày 29/9, Shark Bình và bà Đào Lan Hương đã có buổi hòa giải tại Tòa án. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng và tiếp tục xin Tòa gia hạn thời gian.
Trả lời báo chí sau buổi hòa giải tại tòa án với vợ là bà Đào Lan Hương, Shark Bình cho hay, cả hai đã đề nghị tòa cho thêm thời gian để thỏa thuận thêm về việc phân chia tài sản sau ly hôn. Nam CEO cũng khẳng định sẽ chờ thêm yêu cầu từ bà Đào Lan Hương. Tuy nhiên, những yêu cầu mới không được quá khác biệt với thỏa thuận trước đó và phải đưa ra trong một khoảng thời gian nhất định.