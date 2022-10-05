Thể hiện tình yêu với Phương Oanh, Shark Bình khẳng định một câu chắc nịch trước lời khuyên 'đổi người yêu đi' của netizen

Thời gian gần đây, câu chuyện tình cảm rắc rối giữa nữ diễn viên Phương Oanh và Shark Bình vẫn đang là đề tài thu hút sự chú ý từ phía khán giả và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi nam doanh nhân vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề pháp lý với vợ cũ là bà Đào Lan Hương. Chính vì vậy sự việc đã khiến cho nhiều người có những cái nhìn trái chiều khác nhau khi đa số đều cho rằng Phương Oanh rõ ràng là người thứ 3 phá tan hạnh phúc của họ.

Câu chuyện tình cảm giữa 3 người là đề tài được nhiều fan chú ý trong thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, Shark Bình vẫn một mực khẳng định giữa họ không hề có sự sai trái nào ở đây, đồng thời cũng khẳng định bản thân đã có thỏa thuận với vợ cũ và Phương Oanh cũng không phải là người đầu tiên nam doanh nhân này tìm hiểu trước khi tiến tới tình yêu với nữ diễn viên nổi tiếng.