Tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh lung linh sáng chói mà chưa từng làm điều tương tự cho con một lần, Shark Bình nói gì trước điều này

Shark Bình cho biết, dù có ra sao thì anh cũng sẽ bảo vệ danh dự cho Phương Oanh và quyền lợi của các con.

Trong khoảng thời gian vừa qua câu chuyện tình cảm giữa Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ phía dư luận. Điều này được cho là ông chủ tập đoàn NextTech trước đó vẫn chưa ly hôn với bà xã Đào Lan Hương nhưng vẫn vui vẻ bên người mới một cách thoải mái, chính vì vậy mà số người tỏ ra không hề ủng hộ cho việc Shark Bình và Phương Oanh đến với nhau. Vừa qua, Shark Bình tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh cực hoành tráng. Sau khi chứng kiến những khoảnh khắc chồng tổ chức sinh nhật cho tình mới. Trên trang cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương đã tiết lộ một thông tin gây sốc cho netizen khi cho biết chồng của mình là ông Nguyễn Hòa Bình chưa từng làm điều này cho con ruột của mình.

Shark Bình vừa tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh cực kỳ hoành tráng - Ảnh: Internet Chính vì vậy bài đăng của Shark Bình về sinh nhật của Phương Oanh nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tiêu cực. Tiêu biểu như câu nói của một netizen này : "Em nghĩ anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cùng con nhưng lại tổ chức sinh nhật to với người yêu mới quen vài tháng thì chị vợ cũ và các con chạnh lòng. Và đắng lòng vì bên nhau cả hơn chục năm. Thời điểm này ba mẹ li dị con đọc chả biết chạnh lòng không? Chẳng hiểu chị Phương Oanh cố tình hay là vô tình trêu ngươi vợ con mà cập nhật nhiều quá hạnh phúc khi các con thì đau khổ". Bài đăng của doanh nhân Đào Lan Hương cho biết chồng cô chưa từng tổ chức sinh nhật cho con - Ảnh: Internet Shark Bình liền trả lời: "Sai bạn nhé! Mình không muốn up ảnh các bữa tiệc sinh nhật của các con trong lịch sử vì tôn trọng quyền riêng tư của các cháu thô".

Sau buổi hòa giải ly hôn không thành công ngày 29/9, Shark Bình có động thái đầu tiên trên MXH. Trong bài đăng mới, Shark tự nhận mình là "Bình Búp bê" và nói về những ồn ào vừa qua. Đồng thời nam doanh nhân cũng cho biết sẽ làm mọi giá để bảo vệ thanh danh của người tình. Vị “cá mập” cũng cho biết, người khiến anh cảm thấy có lỗi nhất là các con và Phương Oanh khi vô tình bị lôi vào ồn này: "Trong drama này, những người làm tôi cảm thấy có lỗi nhất là các con tôi (may là tâm lý các cháu đang rất ổn và hiểu chuyện) và Phương Oanh, những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này. Trong đó Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là “tiểu tam, trà xanh, thứ ba” cùng vô số lời lẽ xuyên tạc và nhục mạ khác nhằm xúc phạm uy tín danh dự của một ngôi sao Vbiz, bởi một bộ phận cư dân mạng không hiểu chuyện (hoặc cố tình không muốn hiểu) thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nặc danh. Vậy nên sau này cho dù có ra sao thì tôi cũng sẽ bảo vệ danh dự cho cô ấy (cũng như bảo vệ quyền lợi cho các con của tôi), đơn giản bởi vì tôi thuộc về phe sống thật và bảo vệ chân lý".

Phương Oanh không phải là người đầu tiên Shark Bình tìm hiểu sau rạn nứt với vợ cũ: 'Bản thân tôi cũng từng trải qua vài mối quan hệ khác trước đó' Trả lời báo chí sau buổi hòa giải tại tòa án với vợ là bà Đào Lan Hương, Shark Bình cho hay, cả hai đã đề nghị tòa cho thêm thời gian. Đồng thời ông cũng bảo vệ Phương Oanh khi cho biết cô không phải là người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ này.

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