Phương Oanh tiết lộ Shark Bình trước khi quen mình từng có nhiều mối quan hệ yêu đương, 'nể' vợ doanh nhân vì dã tâm hãm hại người khác

Trong những ngày vừa qua cái tên Phương Oanh và Shark Bình hẳn đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thật trớ trêu làm sao khi đó không phải là những tin tức tích cực mà lại liên quan đến vụ lùm xùm về chuyện tình cảm khi vợ của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình bất ngờ cho biết bản thân chưa hề ly hôn với ông xã. Chính điều này đã khiến cho cư dân mạng chỉ trích Phương Oanh dữ dội khi cho rằng cô chính là nguyên nhân chính khiến gia đình vị doanh nhân kia tan vỡ.

Theo đó, Phương Oanh tung những tin nhắn bạn gái cũ của shark Bình đã nhắn với cô vài ngày trước với nội dung: "Bọn em đã chia tay từ rất lâu rồi và không có ý định quay lại". Theo cô gái này tiết lộ, cô và shark Bình yêu nhau từ năm 2019 - 2020.

Trước sức ép của dư luận, vào giữa đêm nay 9/9/2022 trên trang mạng xã hội cá nhân của mình người đẹp sinh năm 1989 đã có đôi lời thanh minh cho bản thân đồng thời đáp trả trực tiếp vợ của Shark Bình về những cáo buộc hoàn toàn sai lệch về mình.

Đoạn tin nhắn của một cô gái tự nhận là bạn gái cũ của Shark Bình gửi cho Phương Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Trong thời gian Shark Bình có mối quan hệ tình cảm với người khác, vợ anh là doanh nhân Đào Lan Hương không hề tỏ ra “đau buồn trách giận” hay có động thái can thiệp pháp luật. Thậm chí bà xã của bạn trai Phương Oanh còn động viên anh hãy kiếm cho mình một người mới.

Phương Oanh khẳng định, shark Bình chưa bao giờ nói xấu bất cứ người cũ nào mà luôn tử tế và sẵn sàng hỗ trợ khi vợ cũ cần. Anh cũng rất tin tưởng vào thái độ của vợ cũ nên không có động thái gì khi cô liên tục trì hoãn hoàn tất các thủ tục ly hôn.



Đoạn chat giữa vợ và Shark Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ diễn viên nói thêm về mối quan hệ của cô và shark Bình: "Oanh tôn trọng quá khứ của anh và không bao giờ bận tâm đến những điều đó. Nên hai người cứ thế đàng hoàng yêu, bạn bè và gia đình hai bên đều biết và ủng hộ, thậm chí con trai anh ấy cũng đã gặp và chơi với Oanh.

Cả hai chỉ chưa muốn chia sẻ công khai mối quan hệ hẹn hò tìm hiểu, cho đến khi những hình ảnh chụp trộm bị tung lên mạng thì mới lên tiếng xác nhận. Cho đến hiện tại chúng tôi chưa kết hôn nên không có chuyện vi phạm chế độ một vợ một chồng và pháp luật hôn nhân gia đình!".

Đồng thời, nữ diễn viên cũng cho rằng, vợ shark Bình đang lợi dụng việc cô là diễn viên nổi tiếng để PR cho bản thân bởi những gì mà người ta biết về Đào Lan Hương trước đó chỉ là danh xưng ''vợ Shark Bình'' .Cuối bài viết nữ diễn viên cho biết lý do vì sao phải lên tiếng vào thời điểm này mặc dù trước đó đã muốn giữ im lặng.

"Oanh đã từng định giữ im lặng để mọi việc dần lắng xuống. Nhưng suy cho cùng, danh tiếng và hình ảnh bao năm Oanh tự lực xây dựng, giữ gìn giờ bị chà đạp như vậy thì Oanh không thấy cam tâm.

Nữ diễn viên Phương Oanh - Ảnh: Internet

Đằng nào cái gì mất thì cũng mất rồi, Oanh cũng không hy vọng sau khi công khai những thông tin này sẽ lấy lại được cái gì, chỉ là cảm thấy chị ta KHÔNG XỨNG ĐÁNG để Oanh im lặng. Vậy nên cuối cùng Oanh quyết định đứng lên để bảo vệ lựa chọn của mình. Nếu chị ta chiến đấu để đòi thêm tài sản - vì ĐỒNG TIỀN, thì Oanh đứng lên để bảo vệ danh dự và TÌNH YÊU của mình", Phương Oanh gay gắt viết.

Hiện tại vụ việc vẫn đang nhận nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng, hàng loạt ý kiến trái chiều đã được đưa ra khi có bên ủng hộ và không ủng hộ nữ diễn viên.