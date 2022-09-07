Phương Oanh lần đầu lên tiếng về hình ảnh Shark Bình để tay lên vòng 3: “Yêu nhau quá thôi, làm gì căng”

Hậu trường 07/09/2022 16:56

Sau thái độ thách thức cộng đồng mạng giữa drama tình ái, Phương Oanh lần đầu lên tiếng về chi tiết thân mật “bàn tay hư” của Shark Bình ở sân bay khiến khiến dân tình phải bàn tán.

Những ngày gần đây cái tên Phương Oanh và Shark Bình liên tục được cộng đồng mạng réo gọi trên mạng xã hội bởi drama tình ái. Sự việc gây ồn ào khi shark Bình và Phương Oanh đều lên tiếng xác nhận đang hẹn hò trong khi vợ shark Bình – doanh nhân Đào Lan Hương lại cho biết về mặt pháp lý cả 2 vẫn đang là vợ chồng, chưa ra tòa ly hôn. Đáng chú ý, hình ảnh Shark Bình để tay lên vòng 3 của Phương Oanh khiến dân tình phải râm ran bàn tán.

Phương Oanh lần đầu lên tiếng về hình ảnh Shark Bình để tay lên vòng 3: “Yêu nhau quá thôi, làm gì căng” - Ảnh 1
Phương Oanh không ngần ngại "đốp chát" thẳng thắn khi bị cư dân mạng "mỉa mai" chuyện tình cảm. (Ảnh: FB Phương Oanh)

Cách đây ít giờ, mạng xã hội showbiz Việt lại xôn xao bàn tán về dòng bình luận của Phương Oanh khi nói tới chuyện hẹn hò Shark Bình. Cụ thể, khi nhiều người cho rằng cách thể hiện tình cảm ở nơi công cộng của cả 2 trong những hình ảnh được ghi lại khá phản cảm, nữ diễn viên đã đáp trả cực "gắt": "Làm gì có ai bình thường khi yêu. Lâu lắm mới có người yêu, chẳng may lỡ có thể hiện hơi sâu thì cũng vì bị yêu nhau quá thôi, làm gì căng". Cô cũng nhấn mạnh rằng mình là diễn viên chứ không phải... cục đá.

Phương Oanh lần đầu lên tiếng về hình ảnh Shark Bình để tay lên vòng 3: “Yêu nhau quá thôi, làm gì căng” - Ảnh 2
Phương Oanh lần đầu lên tiếng về hình ảnh Shark Bình để tay lên vòng 3 gây ồn ào dư luận (Ảnh: FB Phương Oanh)

Có thể thấy giữa ồn ào tình ái và làm tâm điểm của sự chỉ trích nhưng Phương Oanh vẫn giữ thái độ cứng rắn, không cho phép các bình luận công kích có thể nhục mạ mình. Những ngày qua, Phương Oanh không ngần ngại lên tiếng một cách đanh thép, thẳng thắn khi bị cư dân mạng "mỉa mai" chuyện tình cảm. Ồn ào tình ái chưa kịp lắng xuống thì nữ diễn viên “Quỳnh Búp Bê” lại liên tục “châm ngòi” bằng những bình luận thách thức “đấu khẩu” với cộng đồng mạng khiến nhiều người ngán ngẩm về thái độ của người đẹp.

Phương Oanh lần đầu lên tiếng về hình ảnh Shark Bình để tay lên vòng 3: “Yêu nhau quá thôi, làm gì căng” - Ảnh 3
Phương Oanh liên tục thách thức cộng đồng mạng bằng những màn đáp trả thâm thúy.(Ảnh: FB Phương Oanh)
Phương Oanh lần đầu lên tiếng về hình ảnh Shark Bình để tay lên vòng 3: “Yêu nhau quá thôi, làm gì căng” - Ảnh 4
Shark Bình - Phương Oanh và Đào Lan Hương là những cái tên được quan tâm nhất nhì mạng xã hội thời gian gần đây. (Ảnh: Tổng hợp)

Nói về vợ Shark Bình, doanh nhân Đào Lan Hương từng tuyên bố sẽ tố cáo đến cơ quan chủ quản của Phương Oanh nếu phát hiện chồng và nữ diễn viên có quan hệ bất chính. Tuy nhiên, theo diễn biến mới nhất, ngày 6/9, chia sẻ trên Zing luật sư Hà Trọng Đại – đại diện pháp lý của doanh nhân Đào Lan Hương – cho biết vẫn trong quá trình xác minh mối quan hệ thực sự giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh. Theo luật sư, phía Đào Lan Hương chưa tìm ra đủ căn cứ vi phạm để có những động thái tiếp theo.

Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình: "Chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào, chỉ hộ tôi cái?"

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Chuyện tình cảm của nữ diễn viên Phương Oanh và shark Bình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nữ diễn viên thoải mái đáp trả những bình luận công kích trên mạng xã hội.

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