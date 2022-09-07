Phương Oanh lần đầu lên tiếng về hình ảnh Shark Bình để tay lên vòng 3: “Yêu nhau quá thôi, làm gì căng”

Những ngày gần đây cái tên Phương Oanh và Shark Bình liên tục được cộng đồng mạng réo gọi trên mạng xã hội bởi drama tình ái. Sự việc gây ồn ào khi shark Bình và Phương Oanh đều lên tiếng xác nhận đang hẹn hò trong khi vợ shark Bình – doanh nhân Đào Lan Hương lại cho biết về mặt pháp lý cả 2 vẫn đang là vợ chồng, chưa ra tòa ly hôn. Đáng chú ý, hình ảnh Shark Bình để tay lên vòng 3 của Phương Oanh khiến dân tình phải râm ran bàn tán.

Phương Oanh không ngần ngại "đốp chát" thẳng thắn khi bị cư dân mạng "mỉa mai" chuyện tình cảm. (Ảnh: FB Phương Oanh)

Cách đây ít giờ, mạng xã hội showbiz Việt lại xôn xao bàn tán về dòng bình luận của Phương Oanh khi nói tới chuyện hẹn hò Shark Bình. Cụ thể, khi nhiều người cho rằng cách thể hiện tình cảm ở nơi công cộng của cả 2 trong những hình ảnh được ghi lại khá phản cảm, nữ diễn viên đã đáp trả cực "gắt": "Làm gì có ai bình thường khi yêu. Lâu lắm mới có người yêu, chẳng may lỡ có thể hiện hơi sâu thì cũng vì bị yêu nhau quá thôi, làm gì căng". Cô cũng nhấn mạnh rằng mình là diễn viên chứ không phải... cục đá.