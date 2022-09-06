Phương Oanh tiếp tục có phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội, khiến CĐM không khỏi ngán ngẩm.

Thời gian vừa qua, chuyện ồn ào về mối quan hệ tình cảm giữa nữ diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận. Giữa "tâm bão" phía vợ Shark Bình là Đào Lan Hương cho biết trên danh nghĩa cả hai vẫn là vợ chồng và hiện đang làm việc với luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình, riêng Shark Bình lại tung ra giấy tờ hai vợ chồng doanh nhân đã đồng thuận ly hôn. Sự việc ồn ào, mối quan hệ tình ái giữa Phương Oanh và Shark Bình giữa thời điểm vợ chồng Shark Bình chưa ly hôn nhận được sự quan tâm của đông đảo. Giữa lúc lùm xùm, nữ diễn viên Phương Oanh vẫn hoạt động khá năng nổ trên mạng xã hội. Theo đó, cô thường đăng tải những câu nói đầy tính triết lý và khiến cho không ít người cảm thấy bức xúc.

Phương Oanh vướng ồn ào tình ái với Shark Bình và vợ Đào Lan Hương.(Ảnh: Tổng Hợp) Ồn ào tình ái khiến mọi “nhất cử nhất động” của diễn viên Phương Oanh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh: FB Phương Oanh) Mới đây, bất chấp việc bị vợ Shark Bình đưa vào tình thế bất lợi, Phương Oanh tiếp tục có phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, cách đây ít giờ trên trang cá nhân của mình "Quỳnh Búp Bê" Phương Oanh chia sẻ triết lý về cuộc sống, cô viết: “Cuộc đời này không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình. Nhưng sống ra sao là do em lựa chọn”. Kèm theo những chia sẻ đầy tâm trạng, Phương Oanh chia sẻ hình ảnh rạng rỡ của mình trong dự án mới.

Phương Oanh chia sẻ triết lý về cuộc sống giữa ồn ào tình ái. (Ảnh: FB Phương Oanh) Chưa dừng lại ở đó, phía bên dưới bài viết, "Búp bê" Phương Oanh cho biết lượng người theo dõi những ngày qua tăng mạnh giữa ồn ào. Đồng thời, buông lời thách thức: “Follow mấy ngày nay của tui tăng dần đều, tăng đột biến, chẳng phải là mọi người muốn theo dõi mọi động thái của tui à? Oanh đang chiều mọi người thôi mà. Sau khi tui post lại “bắt” tôi im lặng vậy? Vậy follow tui làm chi vậy mấy bác?”, Phương Oanh viết. Phương Oanh thách thức cộng đồng mạng, những ai "hóng" drama của cô mấy ngày qua. (Ảnh: FB Phương Oanh) Những ẩn ý từ Phương Oanh có thể thấy, những scandal tình ái vừa qua không hề ảnh hưởng đến cô. Đối diện với những soi mói từ cư dân mạng, Phương Oanh vẫn giữ thái độ cứng rắn. Có thể nói, dù chưa rõ thực hư của vụ ồn ào này như thế nào và ai đúng ai sai nhưng rõ ràng cách phản ứng thách thức cộng đồng mạng của nữ diễn viên cũng đã khiến cô đánh mất đi hình ảnh "Búp bê" trong sáng của mình sau nhiều năm tham gia diễn xuất.

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