Phương Oanh lộ bụng to bất thường giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ

Giữa lúc Phương Oanh bị lộ ảnh nghi mang bầu, vợ Shark Bình lại có động thái khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.
- Hậu tuyên bố chắt lọc bạn bè giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, Phương Oanh tiếp tục có động thái gây chú ý giữa "tâm bão" tình cảm
- Giữa ồn ào của Shark Bình và Phương Oanh, từng là nạn nhân của “người thứ 3”- vợ cũ Lâm Vinh Hải phán một câu, được chị em đồng tình: “Phụ nữ dù chọn thế nào cũng sai”
Trong những ngày vừa qua, ồn ào tình ái giữa Shark Bình và Phương Oanh đang nhận được sự chú ý của dư luận, khi mọi thông tin về người trong cuộc luôn nhận về sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Mới đây nhất, mạng xã hội lại xôn xao trước tin đồn Phương Oanh đang mang thai. Cụ thể, 1 nhóm kín trên facebook đã chia sẻ hình ảnh chụp Phương Oanh trong thang máy, với vòng 2 to bất thường. Đáng nói, người đăng tải bức ảnh còn kèm theo 1 đoạn chat với nội dung: “Bọn em biết hết rồi. Oanh cũng chia sẻ thả bầu để cưới". Nhiều người cho rằng đây chỉ là 1 tin đồn thiếu căn cứ, tuy nhiên bấy nhiêu cũng đã đủ khiến dân tình bàn tán rầm rộ, đặc biệt có hình ảnh Phương Oanh với vòng 2 "lùm xùm".
Giữa lúc Phương Oanh vướng nghi vấn mang bầu, lộ bụng to bất thường vợ Shark Bình có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo đó, doanh nhân Đào Lan Hương đã chia sẻ việc được vinh hạnh trở thành diễn giả ngồi chung với các thương hiệu hàng đầu thế giới trong 1 sự kiện sẽ được tổ chức ở Singapore. Dù đứng trước những "tâm bão" nhưng doanh nhân Đào Lan Hương vẫn giữ thái độ bình tĩnh giải quyết mọi việc.
Có thể thấy, vợ Shark Bình là 1 người phụ nữ tài giỏi, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và không bao giờ nản chí, đặc biệt là trong thời gian ồn ào với chồng và Phương Oanh. Sự tài giỏi ở đẳng cấp quốc tế của vợ Shark Bình khiến nhiều người ngưỡng mộ.