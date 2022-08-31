Phương Oanh lộ bụng to bất thường giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hậu trường 31/08/2022 19:07

Giữa lúc Phương Oanh bị lộ ảnh nghi mang bầu, vợ Shark Bình lại có động thái khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Trong những ngày vừa qua, ồn ào tình ái giữa Shark BìnhPhương Oanh đang nhận được sự chú ý của dư luận, khi mọi thông tin về người trong cuộc luôn nhận về sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Mới đây nhất, mạng xã hội lại xôn xao trước tin đồn Phương Oanh đang mang thai. Cụ thể, 1 nhóm kín trên facebook đã chia sẻ hình ảnh chụp Phương Oanh trong thang máy, với vòng 2 to bất thường. Đáng nói, người đăng tải bức ảnh còn kèm theo 1 đoạn chat với nội dung: “Bọn em biết hết rồi. Oanh cũng chia sẻ thả bầu để cưới". Nhiều người cho rằng đây chỉ là 1 tin đồn thiếu căn cứ, tuy nhiên bấy nhiêu cũng đã đủ khiến dân tình bàn tán rầm rộ, đặc biệt có hình ảnh Phương Oanh với vòng 2 "lùm xùm".

Phương Oanh lộ bụng to bất thường giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1

Phương Oanh lộ bụng to bất thường giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Hình ảnh gây nên tin đồn Phương Oanh mang bầu. (Ảnh: Phuket)

Giữa lúc Phương Oanh vướng nghi vấn mang bầu, lộ bụng to bất thường vợ Shark Bình có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo đó, doanh nhân Đào Lan Hương đã chia sẻ việc được vinh hạnh trở thành diễn giả ngồi chung với các thương hiệu hàng đầu thế giới trong 1 sự kiện sẽ được tổ chức ở Singapore. Dù đứng trước những "tâm bão" nhưng doanh nhân Đào Lan Hương vẫn giữ thái độ bình tĩnh giải quyết mọi việc.

Phương Oanh lộ bụng to bất thường giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Bà Đào Lan Hương chia sẻ vinh hạnh của mình giữa ồn ào tình cảm với Phương Oanh. (Ảnh: FB Đào Lan Hương)

 Phương Oanh lộ bụng to bất thường giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 4

Phương Oanh lộ bụng to bất thường giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 5
Ồn ào tình cảm của Shark Bình - Phương Oanh - doanh nhân Đào Lan Hương vẫn chưa kết thúc. (Ảnh: Tổng hợp)

Có thể thấy, vợ Shark Bình là 1 người phụ nữ tài giỏi, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và không bao giờ nản chí, đặc biệt là trong thời gian ồn ào với chồng và Phương Oanh. Sự tài giỏi ở đẳng cấp quốc tế của vợ Shark Bình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mạnh Trường “nằm không cũng dính đạn”, hết vạ lây vụ Hồng Đăng lại bị kéo vào drama của Phương Oanh và Shark Bình

Mạnh Trường “nằm không cũng dính đạn”, hết vạ lây vụ Hồng Đăng lại bị kéo vào drama của Phương Oanh và Shark Bình

Mạnh Trường bất ngờ bị réo tên giữa ồn ào tình ái của Phương Oanh và Shark Bình.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Ồn ào tình cảm Phương Oanh - Shark Bình Doanh nhân Đào Lan Hương Phương Oanh lộ bụng to bất thường vợ Shark Bình Đào Lan Hương Phương Oanh mang bầu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh