Phương Oanh lộ bụng to bất thường giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trong những ngày vừa qua, ồn ào tình ái giữa Shark Bình và Phương Oanh đang nhận được sự chú ý của dư luận, khi mọi thông tin về người trong cuộc luôn nhận về sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Mới đây nhất, mạng xã hội lại xôn xao trước tin đồn Phương Oanh đang mang thai. Cụ thể, 1 nhóm kín trên facebook đã chia sẻ hình ảnh chụp Phương Oanh trong thang máy, với vòng 2 to bất thường. Đáng nói, người đăng tải bức ảnh còn kèm theo 1 đoạn chat với nội dung: “Bọn em biết hết rồi. Oanh cũng chia sẻ thả bầu để cưới". Nhiều người cho rằng đây chỉ là 1 tin đồn thiếu căn cứ, tuy nhiên bấy nhiêu cũng đã đủ khiến dân tình bàn tán rầm rộ, đặc biệt có hình ảnh Phương Oanh với vòng 2 "lùm xùm".