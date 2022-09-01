Lộ ảnh Shark Bình - Phương Oanh ngày đầu kỳ nghỉ lễ, thần sắc của ‘Quỳnh Búp Bê’ hậu ồn ào hao mòn đến khó tin

Hậu trường 01/09/2022 20:26

Loạt ảnh mới nhất xuất hiện với Shark Bình, nữ diễn viên Phương Oanh để lộ gương mặt xuống sắc, thần thái nhợt nhạt hậu ồn ào những ngày vừa qua.

Những ngày vừa qua, câu chuyện tình ái ồn ào của của Shark BìnhPhương Oanh trở thành tâm điểm của dư luận sau khi loạt ảnh tình của cả hai trong 1 chuyến du lịch khiến dân tình ngỡ ngàng. Đến hiện tại, dù Shark Bình - Phương Oanh đã lên tiếng công khai hẹn hò và cho biết không có chủ đích giấu diếm mối quan hệ, đời tư của Shark Bình và nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân vẫn bị cư dân mạng săm soi.

Lộ ảnh Shark Bình - Phương Oanh ngày đầu kỳ nghỉ lễ, thần sắc của ‘Quỳnh Búp Bê’ hậu ồn ào hao mòn đến khó tin - Ảnh 1
Loạt ảnh Shark Bình - Phương oanh hẹn hò được lan truyền khắp mạng xã hội (Ảnh: hóng hớt showbiz)

Mới đây, vào sáng ngày 1/9, trong hội nhóm có đến cả trăm ngàn thành viên, cư dân mạng lại lan truyền bức ảnh chụp lén Shark Bình và Phương Oanh đang ngồi ăn sáng. Theo đó, hình ảnh được cho là sau khi cặp đôi ồn đã về nước sau 1 chuyến du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, tài khoản chia sẻ bức ảnh này còn chú thích: “Đi thật xa để trở về VN”

Lộ ảnh Shark Bình - Phương Oanh ngày đầu kỳ nghỉ lễ, thần sắc của ‘Quỳnh Búp Bê’ hậu ồn ào hao mòn đến khó tin - Ảnh 2
Phương Oanh để lộ gương mặt xuống sắc, thần thái nhợt nhạt giữa ồn ào. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Tuy nhiên, điều khiến ai cũng chú là trong bức ảnh Phương Oanh để lộ gương mặt xuống sắc, thần thái nhợt nhạt hậu ồn ào những ngày vừa qua. Có thể nói, chuyện tình cảm giữa doanh nhân Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Gần đây nhất, trên một nhóm hội chuyên hóng chuyện showbiz rộ lên tin đồn Phương Oanh đang mang thai, đi kèm với tin tức này là hình ảnh Phương Oanh diện trang phục giản dị với áo thun đen đang đứng trong thang máy, vòng 2 to lùm lùm chính là chi tiết chiếm trọn spotlight.

Lộ ảnh Shark Bình - Phương Oanh ngày đầu kỳ nghỉ lễ, thần sắc của ‘Quỳnh Búp Bê’ hậu ồn ào hao mòn đến khó tin - Ảnh 3

Lộ ảnh Shark Bình - Phương Oanh ngày đầu kỳ nghỉ lễ, thần sắc của ‘Quỳnh Búp Bê’ hậu ồn ào hao mòn đến khó tin - Ảnh 4
Mạng xã hội lan truyền hình ảnh Phương Oanh với vòng 2 to bất thường. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin mang tính một chiều, về phía Phương Oanh, đại diện của nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng phản hồi rằng: “Những thông tin bên mình đăng tải thì nó mới là sự thật. Còn những thông tin bên mình không đăng tải thì bên mình không có ý kiến gì về những điều đó cả. Mình sẽ không trả lời gì thêm về vấn đề này nữa”.

Phương Oanh lộ bụng to bất thường giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ

Phương Oanh lộ bụng to bất thường giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ

Giữa lúc Phương Oanh bị lộ ảnh nghi mang bầu, vợ Shark Bình lại có động thái khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Shark Bình - Phương Oanh Shark Bình - Phương Oanh lộ ảnh ngày đầu kỳ nghỉ lễ Shark Bình Phương Oanh chuyện tình ái ồn ào của của Shark Bình và Phương Oanh Lộ ảnh Shark Bình - Phương Oanh

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh