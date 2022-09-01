Lộ ảnh Shark Bình - Phương Oanh ngày đầu kỳ nghỉ lễ, thần sắc của ‘Quỳnh Búp Bê’ hậu ồn ào hao mòn đến khó tin

Những ngày vừa qua, câu chuyện tình ái ồn ào của của Shark Bình và Phương Oanh trở thành tâm điểm của dư luận sau khi loạt ảnh tình của cả hai trong 1 chuyến du lịch khiến dân tình ngỡ ngàng. Đến hiện tại, dù Shark Bình - Phương Oanh đã lên tiếng công khai hẹn hò và cho biết không có chủ đích giấu diếm mối quan hệ, đời tư của Shark Bình và nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân vẫn bị cư dân mạng săm soi.

Loạt ảnh Shark Bình - Phương oanh hẹn hò được lan truyền khắp mạng xã hội (Ảnh: hóng hớt showbiz)

Mới đây, vào sáng ngày 1/9, trong hội nhóm có đến cả trăm ngàn thành viên, cư dân mạng lại lan truyền bức ảnh chụp lén Shark Bình và Phương Oanh đang ngồi ăn sáng. Theo đó, hình ảnh được cho là sau khi cặp đôi ồn đã về nước sau 1 chuyến du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, tài khoản chia sẻ bức ảnh này còn chú thích: “Đi thật xa để trở về VN”