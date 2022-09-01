Lộ ảnh Shark Bình - Phương Oanh ngày đầu kỳ nghỉ lễ, thần sắc của ‘Quỳnh Búp Bê’ hậu ồn ào hao mòn đến khó tin

Loạt ảnh mới nhất xuất hiện với Shark Bình, nữ diễn viên Phương Oanh để lộ gương mặt xuống sắc, thần thái nhợt nhạt hậu ồn ào những ngày vừa qua.
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Những ngày vừa qua, câu chuyện tình ái ồn ào của của Shark Bình và Phương Oanh trở thành tâm điểm của dư luận sau khi loạt ảnh tình của cả hai trong 1 chuyến du lịch khiến dân tình ngỡ ngàng. Đến hiện tại, dù Shark Bình - Phương Oanh đã lên tiếng công khai hẹn hò và cho biết không có chủ đích giấu diếm mối quan hệ, đời tư của Shark Bình và nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân vẫn bị cư dân mạng săm soi.
Mới đây, vào sáng ngày 1/9, trong hội nhóm có đến cả trăm ngàn thành viên, cư dân mạng lại lan truyền bức ảnh chụp lén Shark Bình và Phương Oanh đang ngồi ăn sáng. Theo đó, hình ảnh được cho là sau khi cặp đôi ồn đã về nước sau 1 chuyến du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, tài khoản chia sẻ bức ảnh này còn chú thích: “Đi thật xa để trở về VN”
Tuy nhiên, điều khiến ai cũng chú là trong bức ảnh Phương Oanh để lộ gương mặt xuống sắc, thần thái nhợt nhạt hậu ồn ào những ngày vừa qua. Có thể nói, chuyện tình cảm giữa doanh nhân Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Gần đây nhất, trên một nhóm hội chuyên hóng chuyện showbiz rộ lên tin đồn Phương Oanh đang mang thai, đi kèm với tin tức này là hình ảnh Phương Oanh diện trang phục giản dị với áo thun đen đang đứng trong thang máy, vòng 2 to lùm lùm chính là chi tiết chiếm trọn spotlight.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin mang tính một chiều, về phía Phương Oanh, đại diện của nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng phản hồi rằng: “Những thông tin bên mình đăng tải thì nó mới là sự thật. Còn những thông tin bên mình không đăng tải thì bên mình không có ý kiến gì về những điều đó cả. Mình sẽ không trả lời gì thêm về vấn đề này nữa”.