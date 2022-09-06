Bị dân mạng “mỉa mai” vì hay nói “đạo lý” giữa thị phi tình ái với Shark Bình, Phương Oanh đanh thép thách thức CĐM bằng 1 câu gây sốc

Hậu trường 06/09/2022 14:44

Phương Oanh thách thức dân mạng khi đăng đàn "đạo lý" giữa ồn ào tình cảm với Shark Bình, quyết 'vỗ thẳng mặt' dân mạng 'đá xéo' mình khiến CĐM khá bất ngờ.

Phương Oanh cái tên được phủ sóng khắp các kênh truyền thông bởi ồn ào tình cảm của mình với Shark Bình suốt thời gian vừa qua. Từ khi drama tình ái nổ ra, tất tần tật mọi thức từ cuộc sống và những thông tin về nữ diễn viên Phương Oanh càng khiến người ta tò mò. 

Được 1 thời gian hậu ồn ào, Phương Oanh cũng tái xuất mạng xã hội. Từ đó đến nay, nữ diễn viên cũng đều đặn đăng tải nhiều hoạt động trên trang Facebook. Đặc biệt, không chỉ cập nhật hình ảnh bình thường mà mỹ nhân 9x còn đính kèm theo những câu nói đầy triết lý

Bị dân mạng “mỉa mai” vì hay nói “đạo lý” giữa thị phi tình ái với Shark Bình, Phương Oanh đanh thép thách thức CĐM bằng 1 câu gây sốc - Ảnh 1
Sau khi công bố hẹn hò với Shark Bình, Phương Oanh trở thành tâm điểm của dư luận. (Ảnh: Tổng Hợp)

Bị dân mạng “mỉa mai” vì hay nói “đạo lý” giữa thị phi tình ái với Shark Bình, Phương Oanh đanh thép thách thức CĐM bằng 1 câu gây sốc - Ảnh 2

Mới đây nhất, Phương Oanh tiếp tục có thêm 1 câu đạo lý được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, màn tương tác của cô với cư dân mạng mới là điều khiến ai nấy phải chú ý. Cụ thể, khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều cho rằng  Phương Oanh không nên đăng đàn như vậy hay những bình luận “kém duyên” về ngã ba tình cảm với Shark Bình, Phương Oanh không còn được giữ im lặng. Thay vào đó, nữ diễn viên thẳng thắn đáp trả bằng ngôn từ đanh thép khiến netizen thêm phần phẫn nộ.

Bị dân mạng “mỉa mai” vì hay nói “đạo lý” giữa thị phi tình ái với Shark Bình, Phương Oanh đanh thép thách thức CĐM bằng 1 câu gây sốc - Ảnh 3

CĐM chỉ trích thậm tệ vì đăng đàn “đạo lý” sau ồn ào tình cảm với shark Bình. (Ảnh: Fb Phương Oanh)

Bị dân mạng “mỉa mai” vì hay nói “đạo lý” giữa thị phi tình ái với Shark Bình, Phương Oanh đanh thép thách thức CĐM bằng 1 câu gây sốc - Ảnh 4
Phương Oanh tái xuất MXH bằng nhiều câu nói đầy triết lý. (Ảnh: Fb Phương Oanh)

Phương Oanh đanh thép trước những bình luận "đá xéo" mình, cô cho biết bản thân thích nói nhiều bởi nếu người khác cho rằng im lặng là vàng thì với nữ diễn viên không im lặng lại là kim cương: “Oanh đang chiều mọi người thôi mà. Sao khi tui post lại “bắt” tui im lặng vậy? Zậy follow tui làm chi vậy mấy bác?… Mà khổ nỗi cái tính lại hay thích nói nhiều. Im lặng vàng, nhưng không im lặng lại là kim cương cơ. Tui tự thấy thế!”.

Bị dân mạng “mỉa mai” vì hay nói “đạo lý” giữa thị phi tình ái với Shark Bình, Phương Oanh đanh thép thách thức CĐM bằng 1 câu gây sốc - Ảnh 5

Phương Oanh quyết 'vỗ thẳng mặt' dân mạng 'đá xéo' mình. (Ảnh: Fb Phương Oanh)

Cách đáp trả gay gắt của Phương Oanh khiến cộng đồng mạng khá bất ngờ. Lời nhắn từ Phương Oanh có thể thấy, những scandal tình ái không hay vừa qua không hề ảnh hưởng đến cô. Đối diện với những chỉ trích, soi mói từ cư dân mạng, Phương Oanh vẫn giữ thái độ cứng rắn, không bị tác động. Tuy nhiên, thái độ của nữ diễn viên lại nhận về rỗ "gạch đá" giữa ồn ào tình cảm. Bởi nhiều người cho rằng, ồn ào vẫn chưa qua lâu và cô nên im lặng là cách tốt nhất. 

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