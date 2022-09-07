Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình: "Chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào, chỉ hộ tôi cái?"

Sau loạt scandal tình ái với Shark Bình những ngày vừa qua, "Quỳnh Búp Bê" Phương Oanh vẫn hoạt động trên trang cá nhân thường xuyên và nhận về lượng tương tác "khủng" hậu scandal. Bỏ ngoài tai về loạt tin đồn về "tiểu tam" cặp kè với người có gia đình, nghi vấn có bầu, Phương Oanh không ngại đáp trả, có những phát ngôn mang tính "thách thức" cộng đồng mạng.

Mới đây, Phương Oanh đăng tải khoảnh khắc với nhan sắc xinh đẹp cùng dòng trạng thái đầy triết lý trên trang facebook cá nhân. Nữ diễn viên viết: "Nếu bạn nghĩ vùi dập tôi sẽ khiến tôi gục ngã thì bạn nhầm rồi. Nó càng khiến tôi mạnh mẽ, kiên cường và bản lĩnh hơn thôi. Cánh cửa này đóng lại thì phải xinh đẹp, hiên ngang bước sang cánh cửa khác rộng lớn hơn. Thu mình, hoặc tỏ ra đáng thương mới là thất bại.

Cụ thể, Phương Oanh vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, kèm theo đó là những nội dung cô đăng tải đều mang nhiều triết lý cuộc sống. Dưới những bài đăng này, nhiều cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, chê trách. Thay vì im lặng giữa "tâm bão" dư luận, Phương Oanh lại chọn cách "đấu khẩu" trực tiếp với cộng đồng mạng khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Phương Oanh không ngại đáp trả, có những phát ngôn mang tính "thách thức" cộng đồng mạng hậu ồn ào tình cảm với Shark Bình. (Ảnh: FB Phương Oanh)

Nếu im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc thì tôi chọn kim cương. Mà kim cương thì rất rất cứng. Cứ thích chà đạp, xúc phạm, lăng nhục người khác xong bắt người ta phải im lặng, cúi đầu trong khi người ta và cũng chẳng liên quan gì đến bạn? Oanh rất sòng phẳng, ai tốt với mình thì mình tốt lại, thậm chí tốt hơn. Còn ngược lại thì đừng hy vọng Oanh dịu dàng, cam chịu", Phương Oanh "vỗ mặt" antifan "mỉa mai" chuyện tình ái của cô và Shark Bình.

Nữ diễn viên “Quỳnh Búp Bê” không những lên tiếng đáp trả mà còn có những phát ngôn "dạy đời" và nông nổi khiến nhiều người hâm mộ quay lưng (Ảnh: FB Phương Oanh)

Phương Oanh tự tin khẳng định mối quan hệ chính đáng giữa "trai chưa vợ, gái chưa chồng".(Ảnh: FB Phương Oanh)

Trước những lời mỉa mai về việc thể hiện tình cảm "quá lố" với bạn trai nơi công cộng, Phương Oanh không ngại đáp trả: "Làm gì có ai bình thường khi yêu. Lâu lắm mới có người yêu, chẳng may lỡ có thể hiện hơi sâu thì cũng vì yêu nhau quá thôi, làm gì căng. Diễn viên chứ có phải cục đá đâu. Chắc bạn chưa từng yêu và được yêu say đắm nên bạn không hiểu được đâu. Còn chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào. Sai chỗ nào? Bạn biết luật thì chỉ hộ tôi cái".

Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình.(Ảnh: FB Phương Oanh)

Sau khi việc hẹn hò với Shark Bình bị "khui" ra, Phương Oanh thường xuyên "đốp chát", đáp trả gay gắt những bình luận về mình trên mạng xã hội, Phần đông khán giả cho rằng Phương Oanh nên tiết chế để tránh bị soi mói khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, khác với nhiều nghệ sĩ khác thường chọn cách im lặng, nữ diễn viên “Quỳnh Búp Bê” không những lên tiếng đáp trả mà còn có những phát ngôn "dạy đời" và nông nổi khiến nhiều người hâm mộ quay lưng.