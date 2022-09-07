Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình: "Chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào, chỉ hộ tôi cái?"

Hậu trường 07/09/2022 14:08

Chuyện tình cảm của nữ diễn viên Phương Oanh và shark Bình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nữ diễn viên thoải mái đáp trả những bình luận công kích trên mạng xã hội.

Sau loạt scandal tình ái với Shark Bình những ngày vừa qua, "Quỳnh Búp Bê" Phương Oanh vẫn hoạt động trên trang cá nhân thường xuyên và nhận về lượng tương tác "khủng" hậu scandal. Bỏ ngoài tai về loạt tin đồn về "tiểu tam" cặp kè với người có gia đình, nghi vấn có bầu, Phương Oanh không ngại đáp trả, có những phát ngôn mang tính "thách thức" cộng đồng mạng.

Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình: 'Chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào, chỉ hộ tôi cái?' - Ảnh 1

 Phương Oanh không ngại đáp trả, có những phát ngôn mang tính "thách thức" cộng đồng mạng (Ảnh: FB Phương Oanh)

Cụ thể, Phương Oanh vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, kèm theo đó là những nội dung cô đăng tải đều mang nhiều triết lý cuộc sống. Dưới những bài đăng này, nhiều cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, chê trách. Thay vì im lặng giữa "tâm bão" dư luận, Phương Oanh lại chọn cách "đấu khẩu" trực tiếp với cộng đồng mạng khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Mới đây, Phương Oanh đăng tải khoảnh khắc với nhan sắc xinh đẹp cùng dòng trạng thái đầy triết lý trên trang facebook cá nhân. Nữ diễn viên viết: "Nếu bạn nghĩ vùi dập tôi sẽ khiến tôi gục ngã thì bạn nhầm rồi. Nó càng khiến tôi mạnh mẽ, kiên cường và bản lĩnh hơn thôi. Cánh cửa này đóng lại thì phải xinh đẹp, hiên ngang bước sang cánh cửa khác rộng lớn hơn. Thu mình, hoặc tỏ ra đáng thương mới là thất bại.

Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình: 'Chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào, chỉ hộ tôi cái?' - Ảnh 2
Phương Oanh không ngại đáp trả, có những phát ngôn mang tính "thách thức" cộng đồng mạng hậu ồn ào tình cảm với Shark Bình. (Ảnh: FB Phương Oanh)

Nếu im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc thì tôi chọn kim cương. Mà kim cương thì rất rất cứng. Cứ thích chà đạp, xúc phạm, lăng nhục người khác xong bắt người ta phải im lặng, cúi đầu trong khi người ta và cũng chẳng liên quan gì đến bạn? Oanh rất sòng phẳng, ai tốt với mình thì mình tốt lại, thậm chí tốt hơn. Còn ngược lại thì đừng hy vọng Oanh dịu dàng, cam chịu", Phương Oanh "vỗ mặt" antifan "mỉa mai" chuyện tình ái của cô và Shark Bình.

Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình: 'Chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào, chỉ hộ tôi cái?' - Ảnh 3
Nữ diễn viên “Quỳnh Búp Bê” không những lên tiếng đáp trả mà còn có những phát ngôn "dạy đời" và nông nổi khiến nhiều người hâm mộ quay lưng (Ảnh: FB Phương Oanh)
Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình: 'Chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào, chỉ hộ tôi cái?' - Ảnh 4
Phương Oanh tự tin khẳng định mối quan hệ chính đáng giữa "trai chưa vợ, gái chưa chồng".(Ảnh: FB Phương Oanh)

 Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình: 'Chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào, chỉ hộ tôi cái?' - Ảnh 5

Trước những lời mỉa mai về việc thể hiện tình cảm "quá lố" với bạn trai nơi công cộng, Phương Oanh không ngại đáp trả: "Làm gì có ai bình thường khi yêu. Lâu lắm mới có người yêu, chẳng may lỡ có thể hiện hơi sâu thì cũng vì yêu nhau quá thôi, làm gì căng. Diễn viên chứ có phải cục đá đâu. Chắc bạn chưa từng yêu và được yêu say đắm nên bạn không hiểu được đâu. Còn chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào. Sai chỗ nào? Bạn biết luật thì chỉ hộ tôi cái".

Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình: 'Chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào, chỉ hộ tôi cái?' - Ảnh 6

Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ, thân mật quá đà với Shark Bình.(Ảnh: FB Phương Oanh)

Sau khi việc hẹn hò với Shark Bình bị "khui" ra, Phương Oanh thường xuyên "đốp chát", đáp trả gay gắt những bình luận về mình trên mạng xã hội, Phần đông khán giả cho rằng Phương Oanh nên tiết chế để tránh bị soi mói khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, khác với nhiều nghệ sĩ khác thường chọn cách im lặng, nữ diễn viên “Quỳnh Búp Bê” không những lên tiếng đáp trả mà còn có những phát ngôn "dạy đời" và nông nổi khiến nhiều người hâm mộ quay lưng.

Bị dân mạng “mỉa mai” vì hay nói “đạo lý” giữa thị phi tình ái với Shark Bình, Phương Oanh đanh thép thách thức CĐM bằng 1 câu gây sốc

Bị dân mạng “mỉa mai” vì hay nói “đạo lý” giữa thị phi tình ái với Shark Bình, Phương Oanh đanh thép thách thức CĐM bằng 1 câu gây sốc

Phương Oanh thách thức dân mạng khi đăng đàn "đạo lý" giữa ồn ào tình cảm với Shark Bình, quyết 'vỗ thẳng mặt' dân mạng 'đá xéo' mình khiến CĐM khá bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Phương Oanh “khiêu khích” dân tình về hành động tình tứ Phương Oanh đáp trả cộng đồng mạng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 52 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh