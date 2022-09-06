Nhã Phương lộ nhan sắc già nua, lão hóa trên sóng truyền hình, khác “một trời một vực” với ảnh tự đăng

Bà xã Trường Giang bị netizen soi phong độ sắc vóc lên xuống thất thường, để lộ dấu hiệu lão hóa trong lần tham gia chương trình thực tế, khác xa với ảnh tự đăng.

Mới đây, trong lần hiếm hoi trở lại một gameshow truyền hình, bã xã Trường Giang khiến ai cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi để lộ dung mạo có dấu hiệu lão hóa trong lần tham gia chương trình thực tế. Theo đó, Nhã Phương và Thúy Ngân trở thành khách mời của chương trình thực tế 2 Ngày 1 Đêm. Trước khi bước vào cuộc chơi, bộ đôi mỹ nhân đã có buổi trả lời phỏng vấn ngắn cùng BTC. Bên cạnh màn đối đáp thú vị, nhan sắc 2 mỹ nhân cũng gây chú ý không kém.

Nhã Phương lộ rõ nếp nhăn lớn khi xuất hiện trên sóng truyền hình. ((Ảnh: Cắt từ clip) Trong đó, sự chú ý của khán giả lại va phải vào Nhã Phương. Trên những hình ảnh thực tế, dù nhan sắc của cô vẫn rạng rỡ nhưng người hâm mộ nhanh chóng nhận ra mỹ nhân mỹ nhân sinh năm 1990 đã có phần xuống sắc hơn trước. Theo đó, bà xã Trường Giang được nhận xét có phần sụt giảm phong độ khi lộ nếp nhăn, bọng mắt to trên gương mặt. Nhã Phương lộ rõ những nếp nhăn, bọng mắt to khi cười lớn. (Ảnh: Cắt từ clip) Bà xã Trường Giang còn lộ rõ dấu hiệu lão hóa với làn da chảy xệ, nếp nhăn, bọng mắt to. (Ảnh: Cắt từ clip) Đây không phải lần đầu mỹ nhân gốc Đắk Lắk bị soi dấu hiệu lão hóa trên gương mặt. Trước đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần khiến fan lo lắng với diện mạo thiếu sức sống khi xuất hiện trước khán giả. Dù cô mới chạm ngưỡng ngoài 30, Nhã Phương lộ rõ dấu hiệu lão hóa với làn da chảy xệ, nếp nhăn, bọng mắt to. Vùng da cổ nhăn nheo khiến người đẹp già dặn hơn hẳn.

Nhã Phương từng nhận ý kiến trái chiều về thân hình có phần mảnh khảnh quá đà.

(Ảnh: FC Nhã Phương) Hình ảnh đã qua chỉnh sửa và make-up cẩn thận của Nhã Phương thì đúng là một trời một vực với ảnh cô tự đăng. (Ảnh: Tổng Hợp) Có thể nói, ngoại hình của sao Việt luôn trở thành chủ đề gây chú ý với người hâm mộ. Vì vậy, những mỹ nhân luôn đầu tư vẻ ngoài và sử dụng những phần mềm chỉnh ảnh để luôn có diện mạo xinh đẹp trong những khung hình đăng tải trên mạng. Dù đôi lúc khiến công chúng bất ngờ với thân hình “mình hạc xương mai” quá đà hoặc lộ dấu hiệu lão quá theo thời gian nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của "mẹ một con" Nhã Phương vẫn luôn thăng hạng theo thời gian. Nhã Phương khiến công chúng ghen tị với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên diễn viên Trường Giang. (Ảnh: Fb Nabi Nhã Phương) Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp rực rỡ có vị thế nhất định, Nhã Phương khiến công chúng ghen tị với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên diễn viên Trường Giang. Cô được ông xã chú trọng chăm chút cho cơ thể từ việc ăn uống khoa học đến thực hiện các bài tập yoga giữ dáng. Đây cũng là bí quyết để cô giữ được sự trẻ trung dù đã bước qua tuổi 30.

Nhã Phương gây hoảng hồn trên sóng livestream, khác một trời một vực với ảnh tự đăng: Ủa "ngọc nữ màn ảnh” đây sao? Những hình ảnh cắt ra từ livestream của bà xã Trường Giang có sự khác biệt lớn so với ảnh cô vẫn đăng trên mạng xã hội khiến netizen tranh cãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-phuong-lo-nhan-sac-gia-nua-lao-hoa-tren-song-truyen-hinh-khac-mot-troi-mot-vuc-voi-anh-tu-dang-499772.html