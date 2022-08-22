Nhã Phương "cao tay" khoe hẳn eo thon, dáng mảnh đáp trả tin đồn mang thai lần 2

Gần đây, mạng xã hội rộ lên tin đồn Nhã Phương đang mang thai lần 2 khi cô liên tục mặc đồ rộng khéo léo che chắn vòng 2. Cụ thể, khi bà xã Trường Giang cùng cô em Thúy Ngân xuất hiện ở chợ đồ si Đà Lạt, diễn viên phim Hoán Đổi mặc mẫu áo yếm jean, có phần thân trước hơi rộng. Vì chất vải dày, cộng thêm góc chụp không tốt nên làm vòng 2 của mỹ nhân gốc Đắk Lắk lớn hơn hẳn bình thường. Vậy nên không ít người nghi ngờ cô đang có tin vui.

Tuy nhiên, mới đây, cô đã có cách phản hồi khéo léo về tin đồn bầu bì. Trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương đăng tải hình ảnh đang ở sân bay cùng Thúy Ngân. Theo chia sẻ trước đó cả 2 đã có chuyến đi lên Đà Lạt, vậy nên giờ đang ở sân bay Liên Khương để về lại TP.HCM. Trong ảnh được chia sẻ, Nhã Phương tự tin khoe vòng eo thon gọn với áo crop top cùng quần jogger vô cùng thời trang và trendy.

Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng tin rằng với vòng eo nhỏ nhắn này, tin đồn Nhã Phương mang thai là sai sự thật.

Trước đó, bà xã danh hài Trường Giang không ít lần vướng nghi vấn mang thai lần hai. Cách đây một thời gian, Nhã Phương cũng bị dân tình nghi có tin vui khi xuất hiện trong một đoạn video clip với trang phục rộng thùng thình, dáng đi khá nặng như phụ nữ mang bầu. Sau đó cô còn ăn khá nhiều đồ chua ngay trên sóng livestream. Những chia sẻ về việc muốn sinh quý tử lẫn việc giấu bầu lần 1 của nữ diễn viên khiến dân tình càng thêm nghi vấn.

Nhã Phương diện váy tối màu, che khuất phần bụng du lịch Đà Lạt khiến dân tình chú ý.

Tuy nhiên, bà xã Trường Giang nhanh chóng lên tiếng đính chính: "Í í đọc tin này cười ngất, mẹ Phương hôm đó chạy 21km xong không thể nhấc chân đi nổi, thành ra đi hai hàng chớ không phải có thêm bé đâu. Mà coi coi clip thấy giống bầu thiệt."

Nhã Phương là một diễn viên tài năng được công chúng yêu mến thông qua các bộ phim: Tuổi thanh xuân, Khúc hát Mặt trời, 49 ngày, Yêu, Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, Cây táo nở hoa,... Năm 2018, cô kết hôn với MC Trường Giang và hạ sinh bé Destiny sau đó. Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương vẫn được người người ngưỡng mộ vì quá hạnh phúc và viên mãn.