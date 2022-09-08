Phương Oanh cãi nhau tay đôi với cư dân mạng, 'ăn miếng trả miếng' từng người một

Khi bị cư dân mạng chỉ trích vì một sự việc nào đó, mỗi nghệ sĩ Việt đều có những cách giải quyết khác nhau. Thay vì chọn cách im lặng trước ồn ào, Phương Oanh không ngại đáp trả tay đôi với anti-fan.

Mới đây, khi diễn viên Phương Oanh vướng vào ồn ào tình cảm với Shark Bình. Kể từ khi công khai hẹn hò với Shark Bình, mọi nhất cử, nhất động của Phương Oanh đều được dân tình dành sự quan tâm đặc biệt. Bên cạnh những lời chúc phúc cũng không ít những lời lẽ mỉa mai nữ diễn viên. Phương Oanh nổi tiếng là nữ diễn viên không ngại đáp trả anti-fan - Ảnh: Internet Trước những lời công kích từ dư luận, thay vì chọn cách im lặng cho qua, Phương Oanh đã không ngại “ăn miếng trả miếng” từng người một.: "Đi với Bụt mặc áo cà sa, gặp ma thì phải mặc áo giấy. Nghiệp sẽ chỉ quật những kẻ chỉ trực lăng nhục, vùi dập ng khác không cần biết đúng sai, cũng chẳng phải chuyện của mình thôi. Còn Phương Oanh vẫn là Phương Oanh, cá tính và tử tế.

Màn đáp trả gay gắt của nữ diễn viên thu hút sự chú ý của dân mạng - Ảnh: Internet Sống chưa bao giờ phải luồn cúi ai. Cũng chưa bao giờ làm điều gì khuất tất để phải hổ thẹn với lương tâm. Nên sau tất cả những bất công thì tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu để sống và làm việc. Chứ nghĩ sao chửi người ta không còn từ gì tồi tệ hơn xong bắt ngta phải im lặng? Ở đâu ra cái quyền đấy đấy? Mà có im lặng thì cũng có để yên cho người ta im lặng đâu, chửi hoài, chửi mãi không biết chán, rảnh và khẩu nghiệp thật sự. Sống với xã hội bây giờ, nếu không có gì khuất tất thì cứ phải đanh thép mà đáp trả khi gặp sự cố mọi người ạ. Tự mình phải bảo vệ chính mình. Im lặng, với bơ đi thì ngta lại nghĩ mình sợ hoặc làm sai nên mới ko dám lên tiếng".

Phương Oanh cho rằng nếu như người khác gặp thị phi sẽ chọn cách im lặng nhưng cô sẽ cho mình một lối đi riêng, thậm chí sống cùng với thị phi luôn: "Trước còn sợ thị phi chứ giờ những gì tồi tệ nhất bạn đã ném vào tôi rồi thì sống và chơi với thị phi luôn chứ gì nữa. Phương Oanh cho rằng nếu im lặng hoặc cho qua thì người khác lại tưởng cô làm sai nên không dám lên tiếng - Ảnh: Internet Chưa thấy người nổi tiếng nào như tôi đúng không? Thì giờ thấy, coi như đây là 1 lối đi riêng. Ngông cũng được, ngang tàng cũng được nhưng sống thật, không giả tạo, lọc lừa hại người thì cơ bản vẫn là người tử tế, đàng hoàng". Nhiều người cho rằng Phương Oanh nên nhìn nhận và lắng nghe ý kiến của khán giả thay vì "xù lông nhím" - Ảnh: Internet Người hâm mộ thì ủng hộ nữ diễn viên mạnh mẽ đáp trả những bình luận tiêu cực nhưng cũng nhiều người cho rằng Phương Oanh nên nhìn nhận và lắng nghe ý kiến của khán giả thay vì "xù lông nhím".

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