Phương Oanh “ngang ngược” minh chứng tình yêu với Shark Bình, “chính thất” Đào Lan Hương cao tay dằn mặt "tiểu tam": “Bon chen rùm ben coi chừng ăn dép”

Sau khi công khai hẹn hò vào ngày 26/8, Phương Oanh và Shark Bình nhận về sự tranh cãi kịch liệt của cư dân mạng. (Ảnh: Tổng hợp)

Những ngày gần đây, mối quan hệ giữa nữ diễn viên Phương Oanh và Shark Bình nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù “Quỳnh Búp Bê” đã lên tiếng xác nhận cô và Shark Bình đến với nhau khi cả hai đang độc thân và không ngần ngại đáp trả những bình luận tiêu cực, nhưng dường như công chúng vẫn không ngừng chỉ trích nữ diễn viên. Bởi lẽ, hiện tại Shark Bình và vợ vẫn chưa ly hôn khiến cho nữ diễn viên bị chỉ trích là người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Shark Bình và vợ.

Vụ việc ồn ào chưa hết sóng gió, thì mới đây nhất Phương Oanh tiếp tục gây tranh cãi khi thẳng mặt “đốp chát” với cư dân mạng. Theo đó, Phương Oanh khẳng định ‘xanh rờn’ rằng đó là minh chứng của tình yêu sâu đậm, thậm chí còn khẳng định vì mình và Shark Bình chưa cưới thì chưa tính là vi phạm pháp luật.

Phương Oanh gay gắt đáp trả những người bình luận "kém duyên" về chuyện tình cảm của mình. (Ảnh: Bình luận trên FB Phương Oanh)

Phương Oanh viết: “Làm gì có ai bình thường khi yêu. Lâu lắm mới có người yêu, chẳng may lỡ có thể hiện hơi sâu thì cũng vì bị yêu nhau quá thế thôi, làm gì căng? Diễn viên chứ có phải cục đá đâu. Chắc bạn chưa từng yêu và được yêu say đắm nên bạn không hiểu được đâu. Còn chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào? Bạn biết luật thì chỉ hộ tôi cái sai với?”.

Dù chưa biết thực hư chuyện đúng sai thuộc phần ai, nhưng chính phát ngôn này lại khiến Phương Oanh khiến dân tình phẫn nộ và cho rằng cô đang có phần ‘ngang ngược’ khi phát ngôn giữa lùm xùm tình ái.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý, vào tối ngày 7/9, bà Đào Lan Hương đã có bài đăng vô cùng ẩn ý trên trang cá nhân: “Đời này vui à nghen. Đời lạ lắm à nghen Đừng bon chen rùm ben coi chừng ăn dép là đen”.

Giữa lúc phát ngôn về hình ảnh nhạy cảm của Phương Oanh đang hot, mà vợ Shark Bình lại chia sẻ ẩn ý khiến nhiều người cho rằng bà đang ngụ ý đến phát ngôn trên của Phương Oanh.

Vợ Shark Bình có trạng thái ẩn ý giữa lúc Phương Oang có những phát ngôn gây tranh cãi. (Ảnh: FB Đào Lan Hương)

Không rùm beng, đẳng cấp của phu nhân tập đoàn nghìn tỷ Đào Lan Hương luôn ở một tầm cao khác khi dằn mặt "tiểu tam". (Ảnh: FB Đào Lan Hương)

Có thể nói, trong khi bà Lan Hương đang cố dùng pháp luật để đòi lại công bằng thì Phương Oanh lại vô tư khoe tình yêu nồng cháy với Shark Bình cũng như khẳng định mình không sai về mặt pháp luật không khác gì khiến ngọn lửa phẫn uất của bà Hương thêm bùng cháy.