Phương Oanh không phải là người đầu tiên Shark Bình tìm hiểu sau rạn nứt với vợ cũ: 'Bản thân tôi cũng từng trải qua vài mối quan hệ khác trước đó'

Trả lời báo chí sau buổi hòa giải tại tòa án với vợ là bà Đào Lan Hương, Shark Bình cho hay, cả hai đã đề nghị tòa cho thêm thời gian. Đồng thời ông cũng bảo vệ Phương Oanh khi cho biết cô không phải là người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ này.

Sáng này hôm qua 29/9 Tòa án triệu tập bà Đào Lan Hương và ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để thực hiện hòa giải giữa hai bên. Theo thông tin từ Zing News ngay sau buổi hòa giải, Shark Bình chia sẻ ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì 2 bên chưa đạt được thỏa thuận về việc chia tài sản. Nam CEO cũng khẳng định sẽ chờ thêm yêu cầu từ bà Đào Lan Hương, đồng thời cho biết những yêu cầu này không được đi quá mức giao kèo trước đó.

Shark Bình và Đào Lan Hương - Ảnh: Internet Về việc hẹn hò với nữ diễn viên Phương Oanh gây xôn xao bàn tán trong thời gian qua, Shark Bình thẳng thắn cho hay, sau khi ly thân với bà Đào Lan Hương vài năm, ông đã bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên vào hồi tháng 6/2022 và không hề có chuyện nữ diễn viên của VTV là người thứ 3 chen chân vào phá hoại gia đình hạnh phúc của ông và bà Đào Lan Hương. "Bản thân tôi cũng từng trải qua vài mối quan hệ khác trước đó. Vì vậy quan điểm của tôi trước sau như một, cô ấy không phải người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân này như một số tài khoản trên mạng xã hội bình luận sai trái", Shark Bình khẳng định nữ chính Quỳnh búp bê không phải là người thứ 3.

Ngoài ra, nam CEO cũng cho hay, trước khi tìm hiểu Phương Oanh, ông từng có vài mối quan hệ khác. Về phía diễn viên Phương Oanh, kể từ sau khi công bố trên truyền thông việc hẹn hò với Shark Bình, nữ diễn viên cũng không ngần ngại thực hiện các động thái khẳng định chủ quyền với Shark Bình trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ diễn viên thoải mái đăng tải loạt ảnh cùng bạn trai đi dự sự kiện, không những vậy, cả hai còn bị bắt gặp đi ăn uống ở khu vực vỉa hè khá thoải mái cùng nhau. Ngoài ra, cả hai cùng nhau đi đánh gofl ở Đà Lạt, tạo dáng và khoe ảnh tình cảm trên trang cá nhân. Shark Bình vừa tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Phương Oanh - Ảnh: Internet Mới đây, chính Shark Bình cũng tỏ ra khá thoải mái khi tổ chức sinh nhật hoành tráng cho người yêu Phương Oanh, vị doanh nhân này cũng không ngại ngần đăng ảnh và nói lời yêu thương với Phương Oanh. Tựu chung lại những thông tin xung quanh về 3 người vẫn đang là chủ đề được đông đảo người hâm mộ quan tâm ở thời điểm hiện tại và những diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi đề cập cho netizen.

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