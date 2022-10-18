Thấy Phương Oanh bị dân tình 'săm soi' dáng đứng lả lơi bên đất Thái, Shark Bình ngay lập tức có động thái bênh vực chê bai hành xử của netizen là 'phèn'

Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh cõ lẽ đang là một trong những cặp đôi bị cư dân mạng săm soi nhất trong khoảng vài tháng trở lại đây. Bởi lẽ trước đó chuyện tình của cả 2 người vốn đã không được lòng nhiều người khi biết tin nam doanh nhân vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ mà đã công khai người tình mới.

Chuyện tình của cặp đôi khiến nhiều người tỏ ra không đồng tình - Ảnh: Internet

Mới đây, netizen đã bắt gặp hình ảnh của cặp đôi đang đi chơi du lịch bên đất Thái Lan chỉ vài ngày sau khi Shark Bình và vợ cũ Đào Lan Hương hòa giải bất thành tại tòa. Chứng kiến những hình ảnh của cả 2 bên nhau hạnh phúc, một số bộ phận netizen đã có những dòng bình luận mang tính tiêu cực hướng về cặp đôi. Trong đó, hình ảnh Phương Oanh với chiếc quần ngắn cũn cỡn khiến nhiều dân mạng tiếp tục đưa ra lời bàn luận khiếm nhã.