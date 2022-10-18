Thấy Phương Oanh bị dân tình 'săm soi' dáng đứng lả lơi bên đất Thái, Shark Bình ngay lập tức có động thái bênh vực chê bai hành xử của netizen là 'phèn'

Động thái bảo vệ người yêu của Shark Bình mới đây trên MXH đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khác nhau từ cộng đồng mạng.
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Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh cõ lẽ đang là một trong những cặp đôi bị cư dân mạng săm soi nhất trong khoảng vài tháng trở lại đây. Bởi lẽ trước đó chuyện tình của cả 2 người vốn đã không được lòng nhiều người khi biết tin nam doanh nhân vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ mà đã công khai người tình mới.
Mới đây, netizen đã bắt gặp hình ảnh của cặp đôi đang đi chơi du lịch bên đất Thái Lan chỉ vài ngày sau khi Shark Bình và vợ cũ Đào Lan Hương hòa giải bất thành tại tòa. Chứng kiến những hình ảnh của cả 2 bên nhau hạnh phúc, một số bộ phận netizen đã có những dòng bình luận mang tính tiêu cực hướng về cặp đôi. Trong đó, hình ảnh Phương Oanh với chiếc quần ngắn cũn cỡn khiến nhiều dân mạng tiếp tục đưa ra lời bàn luận khiếm nhã.
Việc nhìn thấy người mình yêu trở thành chủ đề để cho mọi người làm trò vui đùa giỡn với nhau trên MXH đã khiến cho Shark Bình cảm thấy không vui và đã có một số động thái bảo vệ Phương Oanh.
Cụ thể trong một bài viết nói về chuyến đi chơi du lịch của cả 2 trên MXH, vị doanh nhân này đã "cà khịa" Admin của nhóm an-ti Phương Oanh: "Người ta đi chơi công khai đàng hoàng mấy hôm rồi hôm nay còn hám fame".
Kể từ khi công khai yêu diễn viên “Quỳnh búp bê” Phương Oanh, Shark Bình dường như “siêng năng” đi du lịch hơn xưa. Anh hộ tống người đẹp đi du lịch nước ngoài, đi xem ca nhạc và còn kỳ công tổ chức sinh nhật cho cô.