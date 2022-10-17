Mặc kệ dư luận, netizen bắt gặp Phương Oanh và Shark Bình tay trong tay hạnh phúc bên đất Thái Lan

Mới đây sau lùm xùm về vấn đề tình cảm, người hâm mộ đã bắt gặp hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình tình tứ bên đất Thái Lan.

Trong khoảng thời gian vừa qua chuyện tình ồn ào giữa Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh luôn nhận về nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Thậm chí, cuộc tình này còn nhận về nhiều phản ứng trái chiều khi bạn trai cô nàng vẫn chưa hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương.

Phương Oanh và Shark Bình - Ảnh: Internet

Dẫu vậy thì sau tất cả cặp đôi vẫn mặc kệ dư luận và gắn bó với nhau tới thời điểm hiện tại. Cụ thể mới đây hai người bị bắt gặp tay trong tay, tình tứ tại một khu chợ đêm ở Thái Lan. Có thể thấy cặp đôi dù không bận trang phục quá lộng lẫy sang trọng như mọi khi nhưng vẫn chiếm được mọi ánh mắt từ những người xung quanh, ngoài ra thì Shark Bình cũng không ngần ngại có những hành động tình cảm dành cho người tình của mình khiến netizen có phần cảm thấy đôi chút ganh tị.



Cả 2 bị bắt gặp tại Thái Lan - Ảnh: Internet

Kể từ khi công khai yêu diễn viên “Quỳnh búp bê” Phương Oanh, Shark Bình dường như “siêng năng” đi du lịch hơn xưa. Không chỉ vậy, vị doanh nhân này còn luôn sẵn sàng làm mọi thứ Phương Oanh thích để làm người đẹp này vui như việc tổ chức buổi sinh nhật cực kỳ hoành tráng cho cô nàng.

Ngoài ra khi bạn gái bị cư dân mạng chỉ trích là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, Shark Bình luôn lên tiếng khẳng định người yêu mình không phải là kẻ thứ 3 như nhiều người đồn thổi và cho biết mối quan hệ yêu đương của cả 2 hoàn toàn trong sạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-ke-du-luan-netizen-bat-gap-phuong-oanh-va-shark-binh-tay-trong-tay-hanh-phuc-ben-dat-thai-lan-514494.html