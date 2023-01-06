Vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan

Nhiều người dân nêu ý kiến, nếu công trình đảm bảo an toàn thì sự việc đau lòng đã không xảy ra và câu hỏi đặt ra là, đơn vị, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra các vụ tai nạn tại các công trường xây dựng?

Theo thông tin từ báo Công Thương, mấy ngày hôm nay, vụ cháu bé 10 tuổi rơi xuống hố tại công trình thi công tại tỉnh Đồng Tháp đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Từ sự việc thương tâm xảy ra, nhiều người băn khoăn, lo ngại về vấn đề đảm bảo an toàn tại các công trình đang thi công hiện nay.

Nói về thực trạng này, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, vụ việc cháu bé 10 tuổi lọt hố bê tông 35m2 ở Đồng Tháp trong thời gian gần đây và nhiều vụ việc trước đó xảy ra như đang “báo động” công tác quản lý, giám sát khu vực thi công, công trường đang thi công còn lỏng lẻo, còn tồn tại nhiều rủi ro, bất cập và có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn lao động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công Thương

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 06/2021/NĐ - CP, các chủ thể có liên quan trực tiếp đến hoạt động xây dựng công trình bao gồm: Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (nếu có); Nhà thầu thi công xây dựng; Nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình; Các nhà thầu tư vấn gồm: khảo sát, thiết kế, quản lý dự án, giám sát, thí nghiệm, kiểm định và các nhà thầu tư vấn khác.

Khi tham gia hoạt động xây dựng các chủ thể này có đủ điều kiện năng lực theo quy định, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng và an toàn đối với các công việc do mình thực hiện trước pháp luật. Do đó, khi có vi phạm ở giai đoạn nào mà một trong các chủ thể trên phụ trách thì những chủ thể này sẽ bị quy trách nhiệm ở giai đoạn đó. Còn các đơn vị khác sẽ chịu trách nhiệm liên đới.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định 06/2021/NĐ - CP, nội dung quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm: “..... d. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình;....” và tại khoản 2, khoản 5 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ - CP quy định về trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng.

Theo quy định trên thì nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Tuy nhiên, theo như thông tin nhận được, khu vực bé trai xảy ra tai nạn nằm trong công trình thi công cầu Rọc Sen. Vài ngày trước tai nạn, đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất những trụ đã cắm xuống. Xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây, chưa đảm bảo được an toàn theo quy định trên.

Theo luật sư Trần Xuân Tiền, từ sự việc này và cũng để trấn chỉnh tình trạng mất an toàn tại các công trình đang xây dựng, cơ quan chức năng cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm chính để xảy ra sự việc và kịp thời xử lý.

"Tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, phạm vi trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức mà hành vi đó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự" - Luật sư Tiền cho hay.

Trong trường hợp này, hiện đã được xác định cháu bé đã tử vong, theo đó, cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm chính vụ này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo quy định tại Điều 129 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Lực lượng chức năng vẫn chưa thể đưa thi thể của em lên - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Ngoài ra, người này còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Ngoài ra, tùy vào thiệt hại xảy ra đối với nạn nhân là cháu bé mà cá nhân, tổ chức liên quan sẽ phải liên đới trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 về bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm, Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 về bồi thường do tính mạng bị xâm phạm.

Qua vụ việc này, Luật sư khuyến cáo, chủ đầu tư, chỉ huy công trình, người lao động phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn; quán triệt, phổ biến kỹ các quy định từ đội ngũ cán bộ quản lý đến từng người lao động; triển khai lắp đặt đầy đủ các biển báo về an toàn, cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực công trường khi thi công; nhanh chóng phục hồi hiện trạng mặt bằng các khu vực liên quan khi hoàn thành các hạng mục.

Đối với người lao động, phải nắm chắc, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, kịp thời báo cáo và có các giải pháp ngăn chặn nguy cơ gây mất an toàn.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với chủ công trình cố tình vi phạm; nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời khi phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn để đơn vị thi công khắc phục; tích cực tuyên truyền cho người dân địa phương các nguy cơ tai nạn để mọi người chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, trường hợp có công trường sửa chữa, xây dựng gần nhà, các bậc phụ huynh lại càng phải lưu tâm, để trẻ nhỏ trong tầm mắt. Với các em nhỏ, biển cảnh báo đôi khi không có tác dụng. Sự hiếu động, thiếu kỹ năng nhận biết nguy hiểm ở các em lại càng khiến nguy cơ gặp tai nạn tăng cao.

Và ngay cả những người lớn, nếu có công việc cần vào khu vực thi công, thì phải được trang bị đồ bảo hộ, có người chịu trách nhiệm dẫn đường và đảm bảo an toàn. Nếu đi bộ, cần phải quan sát dưới chân và khoảng không gian xung quanh. Cần chắc chắn rằng bề mặt khu vực đặt chân không bị lung lay, sụt lún, phía trước và phía trên không có vật cản, vật treo khối lượng lớn.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.