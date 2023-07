Mới đây trên địa bàn An Giang vừa xảy ra vụ cướp vàng, Đỗ Duy Khánh (22 tuổi) cùng vợ giả vờ vào hỏi mua vàng, sau đó dùng bình xịt hơi cay tấn công chủ tiệm để cướp vàng.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 5/1, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã tạm giữ Đỗ Duy Khánh (22 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim Thoa (22 tuổi, cùng ở tỉnh Long An) điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, 14h cùng ngày, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo vừa xảy vụ cướp tại tiệm vàng Kim Chi ở thị trấn Mỹ Luông do đôi nam nữ lạ mặt gây ra.

Đỗ Duy Khánh và vợ Nguyễn Thị Kim Thoa tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Họ giả vờ vào mua vàng, sau đó cướp dây chuyền vàng 24k trọng lượng 3 chỉ, mặt dây chuyền trọng lượng một chỉ và vòng đeo tay 2 chỉ, tổng trị giá trên 32 triệu đồng.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm ngay sau vụ cướp diễn ra, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị trấn Mỹ Luông và Công an xã Mỹ An nhanh chóng vào cuộc, triển khai lực lượng truy bắt thủ phạm.

Tang vật được lục lượng chức năng thu giữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã truy bắt được đôi nam nữ là vợ chồng đã gây ra vụ cướp trên là Đỗ Duy Khánh (SN 2001; ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Kim Thoa khi cả 2 đang trốn tại một vườn xoài ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới; đồng thời thu giữ tang vật là số vàng Khánh và Thoa vừa cướp được.

