Vụ 2 bé gái mất liên lạc ở TP.HCM được tìm thấy ở Cà Mau: Bất ngờ với cách 2 em vượt 300km để xuống Cà Mau

Hai mẹ con về nhà trọ lúc 4 giờ sáng cùng ngày. Đến khoảng hơn 9 giờ thì chị Thúy đi phụ bán nước, đưa bé Bảo Nh đi theo.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 4/1, chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đã đưa con gái là bé Nguyễn Bảo Nh (6 tuổi) về nhà.

“Trưa hôm qua, tôi nhận được điện thoại của một chị nói là làm ở Làng trẻ SOS Cà Mau . Chị ấy nói là thấy bài viết về trường hợp bé Bảo Nh bị mất tích qua báo chí và phát hiện bé gái giống hệt” – chị Thúy kể.

Ngồi cạnh, cầm tay mẹ, bé Bảo Nh tỏ ra vui vẻ, không muốn rời. Chị Thúy cho biết những ngày qua gia đình đã mất ăn mất ngủ, lặn lội nhiều nơi tìm con và kết quả thật may mắn.

Chị Th cùng bố ruột mừng rỡ, ngay lập tức trình báo với Công an xã Bình Chánh và Đội CSHS, Công an huyện Bình Chánh nhờ phối hợp, đi cùng xuống phường 5, TP Cà Mau để đón con.

“Tôi có nhờ chị ở Làng trẻ chụp hình xem có chính xác là bé không. Khi chị gửi hình qua thì đúng là bé. Tôi liền nhờ chị gọi video để gặp con, thấy cháu mà nước mắt tuôn”- chị Thúy tiếp.



Chị Thúy vui mừng khi tìm được con - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Ngay trong buổi chiều, chị Thúy cùng công an xuống Làng trẻ em SOS Cà Mau đón bé Bảo Nh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chị Thúy đưa con về nhà trọ là lúc 4 giờ sáng. “Dù mệt nhưng tôi và gia đình rất vui, đây là may mắn lớn”- chị Th Thúy và tâm sự trong sáu ngày con gái mất liên lạc, nhiều lúc đã nghĩ đến những tình huống khủng khiếp.

Chị Th cho biết bé gặp lại mẹ rất mừng rỡ tỏ ý muốn về ngay. “Tôi hỏi con thì con bảo được chị Bích L rủ đi chơi. Còn đi đâu thì không biết” – chị Thúy nói và cho biết bé rất thơ ngây, người ở Làng trẻ hỏi địa chỉ cũng không biết, chỉ nhớ mỗi tên mình, tên mẹ và ông ngoại.

Chị Th đã chạy xe dẫn con theo tuyến đường bé đã đi thì bé kể rằng đi bộ từ nhà ra tận cầu vượt Bình Thuận (huyện Bình Chánh; cách chỗ trọ khoảng 2 km) rồi bắt xe buýt lên bến xe Miền Tây (quận Bình Tân).

“Tôi có hỏi con tại sao lại đi được, tiền ở đâu thì bé nói không có tiền nhưng chủ xe nói rằng cho đi nhờ xuống Cà Mau” - chị Thúy kể và cho biết bé Bích L nói xuống Cà Mau để thăm bà con.

Khu vực 2 bé được cho bị mất tích - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo một nhân viên Làng trẻ em SOS Cà Mau, trưa 1/1, Làng trẻ SOS tiếp nhận bé Bảo Nh từ một bảo vệ.

“Người bảo vệ nói rằng phát hiện bé gái nhỏ tuổi đói lả, nằm gần tòa nhà nên lấy đồ ăn cho bé ăn. Một số người dân thấy vậy xin bé về nuôi nên người bảo vệ sợ hãi, gọi báo công an” – nữ nhân viên kể.

Công an phường 5, TP Cà Mau đã đưa bé Bảo Nh vào Làng trẻ em SOS Cà Mau để chăm sóc. “Bé lúc này người toàn bùn đất lấm lem, bị muỗi, kiến đốt đầy mặt và tay chân. Hỏi thì bé nói có một người chị nữa và nhờ tìm ở chùa có cúng heo” – nhân viên này tiếp.

Công an phường 5, TP Cà Mau tỏa đi tìm và thấy bé Bích L đưa về Làng trẻ. Các nhân viên ở làng trẻ nảy sinh nghi ngờ vì hai trẻ không thân thiết như chị em, bé Bích L có vẻ xa lánh, tỏ thái độ không thật.

Đến khi các nhân viên ở làng trẻ đọc báo và phát hiện thông tin về hai bé gái mất tích nên gọi điện và gặp được chị Thúy.

“Lúc tôi tiếp nhận bé Bảo Nh thì bé có mang theo một bộ đồ, bé Bích L có mang theo túi chứa đồ, một con gấu bông, chăn…” – nữ nhân viên làng trẻ nói và cho biết trong người bé Bảo Nh có 80.000 đồng.

Trong quá trình này, bé Bích L cũng nói rằng bé Bảo Nh là em ruột của mình và khai tên họ giống hệt để người ngoài không nghi ngờ.

Riêng chị Thúy hỏi cả hai bé thì tìm ra được câu trả lời rằng bé Bích L đã nói dối bản thân đi bán vé số, buộc mỗi ngày phải bán được 100 tờ nếu không sẽ bị đánh đập. Có thể đây là lý do để tài xế xe khách cho đi nhờ.

Khi đến TP Cà Mau thì hai bé lang thang, bạ đâu ngủ đó và được người dân tốt bụng cho ăn, uống và tiền.

Chị Thúy cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng, báo chí đã đăng tải để mình sớm tìm lại được con gái.

“Qua đó, tôi cũng như các bậc làm cha làm mẹ phải luôn để mắt, quản lý con cháu, không để các bé ra đường thiếu người lớn, tránh rơi vào trường hợp như của tôi” – chị Thúy chia sẻ.

Trước đó như báo Dân Trí đã đưa tin vào trưa 28/12, con gái chị Thúy cùng bé L. và một số bé khác trong xóm trọ, ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh, cách nhà trọ khoảng 50m) để vui chơi.

Đến khoảng 14h cùng ngày, không thấy cháu N. về nhà, gia đình chia nhau tìm khắp nơi nhưng không thấy. Thời điểm này, bé gái L. cũng đi đâu không rõ.

Sau đó, gia đình của 2 bé gái đã đến Công an xã Bình Chánh trình báo, nhờ giúp đỡ.