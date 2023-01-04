Liên quan đến vụ thiếu nữ 20 tuổi bị sát hại tại nhà nghỉ ở TP. Buôn Ma Thuột, mới đây lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt thành công nghi phạm chính của vụ án.

Thông tin từ báo Người Lao Động vào chiều 4/1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp cùng Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) là nghi phạm giết người.

Nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Lực lượng công an đã ập vào bắt giữ nghi phạm Tuấn khi đối tượng đang ở nhà chị gái tại phường Khánh Xuân.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó theo báo Dân Việt đã đưa tin vào chiều 2/1, một đôi nam nữ đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột).

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Đến trưa 3/1, người nam lấy xe máy rời đi. Khi chủ nhà nghỉ mở khóa phòng thì phát hiện người nữ đã tử vong.

Theo một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột, bước đầu xác định nạn nhân là cô gái 20 tuổi, có quan hệ tình cảm với nghi phạm.

Mở cửa phòng kiểm tra, chủ trọ tá hỏa phát hiện mẹ đơn thân 20 tuổi tử vong bất thường Trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột vừa xảy ra một sự việc nghiêm trọng khi phát hiện cô gái 20 tuổi đã tử vong bất thường tại nhà nghỉ.

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