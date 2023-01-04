Trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột vừa xảy ra một sự việc nghiêm trọng khi phát hiện cô gái 20 tuổi đã tử vong bất thường tại nhà nghỉ.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng nay (4/1), một lãnh đạo phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, đơn vị đang tổ chức xuống thăm viếng và chia buồn cùng gia đình chị P.N.A.T. (20 tuổi) trú tại tổ dân phố 7, phường Khánh Xuân.

Theo vị lãnh đạo phường Khánh Xuân, chị T. nghi bị sát hại tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân vào ngày 3/1 và hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể của chị T. - Ảnh: Báo VietNamNet

“Chị T. đã có một cháu nhỏ, trước đây chị và chồng sống chung với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi sinh con, chồng chị T. bỏ về quê để lại chị này một mình nuôi con nhỏ”, vị lãnh đạo phường Khánh Xuân chia sẻ.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm trước đó vào chiều 2/1, một đôi nam nữ đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột). Khoảng 1 tiếng sau thì nam thanh niên đã lấy xe máy rời nhà nghỉ trước. Đến trưa 3/12, chủ nhà nghỉ mở phòng kiểm tra thì phát hiện cô gái đã tử vong trước đó.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Được biết nạn nhân tên T. (20 tuổi). Bước đầu xác định nạn nhân và nghi phạm có quan hệ tình cảm với nhau.

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