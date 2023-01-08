Ngày thứ 9 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, người mẹ khóc nấc: 'Tôi vẫn đợi con về nhà. Nó không ở với tôi thì làm con người khác'

"Tôi vẫn đợi con về nhà. Nó không ở với tôi thì làm con người khác...", mẹ bé Nam nghẹn ngào cất lời.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, cứ mỗi lần nhớ về con người mẹ cứ ngồi đó mãi, chẳng buồn lau nước mắt. Hình ảnh đó xuất hiện trong căn nhà của chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (33 tuổi), mẹ bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi), sau khi hay tin con trai mình không còn.

Khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, được nghỉ học dịp Tết Dương lịch, Hạo Nam cùng 3 người bạn chung xóm đi vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp , để nhặt phế liệu.

Hố cọc được khoan cắm sâu thẳng xuống lòng đất dài 35m, tương đương với tòa nhà 9-10 tầng. Miệng ống rộng 25cm, bằng xấp xỉ một gang tay người đàn ông trưởng thành. Đó là không gian nơi bé trai 10 tuổi mắc kẹt.

Dường như ánh mắt những đứa trẻ chỉ tập trung vào những mảnh kim loại, chai nhựa… và bất kỳ thứ gì có thể bán kiếm tiền. Trong lúc đó, bé Hạo Nam lơ đễnh hụt chân lọt xuống hố.

Theo camera ghi lại sự cố, nền đất ở công trường tơi xốp, lồi lõm, nhiều miệng hố. Miệng hố đã không được che đậy dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra. Hơn 100 giờ sau đó, cuộc tìm kiếm bé trai 10 tuổi diễn ra không ngừng nghỉ.

Căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

8 ngày trôi qua, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều phương án để tìm kiếm và đưa bé 10 tuổi lên mặt đất.

Lãnh đạo địa phương đánh giá đây là sự cố hy hữu, do nhân lực có mặt tại hiện trường thiếu kinh nghiệm nên việc giải cứu lúc đầu chỉ dừng lại ở bơm oxy xuống hố, mượn camera dò tìm nạn nhân và đợi đơn vị cứu nạn chuyên nghiệp tiếp cận.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VTC News

Trước đó như báo VTC News đưa tin, 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.