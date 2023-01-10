Sáng ngày thứ 10 vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Tất cả vẫn đang mòn mỏi chờ tin Hạo Nam lên với gia đình

Xã hội 10/01/2023 09:02

Đã tròn 10 ngày cứu hộ vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng nói đang làm hết sức, tất cả vẫn đang mòn mỏi chờ đưa nạn nhân lên.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết, mới đây nhất về diễn biến vụ bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong ngày 10/1, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều thêm thiết bị, gấp rút thực hiện các công việc trong phương án được cho là khả thi để có thể đưa thi thể nạn nhân lên lo hậu sự.

Tính đến ngày 10/1, cuộc cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi trụ bê tông tử vong đã tròn 10 ngày, nhưng vẫn phải tiếp tục do chưa đạt kết quả như mong đợi. Lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận, đưa thi thể bé Hạo Nam lên.

Thời điểm có thể đưa trụ bê tông có thi thể bé Hạo Nam bên trong lên trên mặt đất dự tính sau đây nhiều ngày nữa.

Sáng ngày thứ 10 vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Tất cả vẫn đang mòn mỏi chờ tin Hạo Nam lên với gia đình - Ảnh 1
Tròn 10 ngày giải cứu Hạo Nam nhưng vẫn chưa thể đưa thi thể em lên - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống 

Chiều 9/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Trong ngày, tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ đã đưa đến hiện trường các thiết bị, máy móc như: gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m.

Hiện tại, còn búa rung 180kW và máy phát điện đang được vận chuyển từ cảng Cái Mép, Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) đến.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, công việc vận chuyển này không ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo phương án 11 bước mà các chuyên gia đã thống nhất thực hiện trước đó để đưa nạn nhân lên mặt đất.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp cũng bố trí lực lượng cứu hộ thành 4 ca, mỗi ca 6 giờ để làm việc tại hiện trường. Việc chia ca ra làm việc như trên nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Về tiến độ cứu hộ, cơ quan chức năng cho biết, đã đóng xong khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công. Hiện đội thi công đã lắp xong 2/5 tầng khung chống, đồng thời đào đất được một phía vách.

Sáng ngày thứ 10 vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Tất cả vẫn đang mòn mỏi chờ tin Hạo Nam lên với gia đình - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc ngày đêm để nhanh chóng đưa em về với gia đình - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Nói về khó khăn đang cản trở việc cứu hộ, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn bé Hạo Nam đã làm việc xuyên đêm nhiều ngày qua, nhưng do địa chất nơi công trình có tầng đất sét cứng, cọc đóng sâu 35m; đồng thời hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng nên việc di chuyển máy móc có công suất lớn đến hiện trường vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông gặp nhiều khó khăn.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Điều thêm búa rung 180 kW để nhổ cọc giải cứu nạn nhân

Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Điều thêm búa rung 180 kW để nhổ cọc giải cứu nạn nhân

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng cứu hộ vừa điều thêm búa rung 180kW để nhổ cọc bê tông ra sớm nhất có thể.

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