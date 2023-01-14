Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp ngày thứ 15 giải cứu: 'Có thể thực hiện chậm nhưng phải đặt việc bảo đảm an toàn là trên hết'

Trong ngày 14/1, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục thực hiện lần lượt các bước trong phương án 11 bước để cứu hộ bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống mới nhất về diễn biến vụ bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong ngày 14/1, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thực hiện các công việc theo phương án đã được quyết định nhằm tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên để lo hậu sự.

Thông tin mới nhất về tiến độ cứu hộ, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp cho biết, công tác cứu hộ, cứu nạn bé trai Hạo Nam vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Lực lượng cứu hộ xác định khó khăn nhất vẫn là công đoạn đào đất sét cứng và cắt cọc trong điều kiện khó khăn, chật hẹp.

"Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ tiếp tục đào đất, cắt các cọc bê tông bên ngoài ống vách. Thực hiện gia công và chuẩn bị hạ khung chống tầng 6", Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp thông tin.

Ngày 14/1, cuộc cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam tròn 2 tuần nhưng chưa thể kết thúc do chưa đạt được kết quả mong muốn cuối cùng. Thời điểm có thể đưa trụ bê tông có thi thể bé Hạo Nam bên trong lên trên mặt đất chưa thể xác định. Việc cứu hộ kéo dài khiến tất cả phải chờ đợi trong mòn mỏi, sốt ruột.

Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp - cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang thực hiện 2/11 bước trong phương án đã được UBND tỉnh chốt để nhổ trụ bê tông đưa thi thể bé Hạo Nam ra.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VTC News

"Đây là bước khó khăn nhất. Nghĩa là phải đào trong vòng dây ván thép, vừa đào vừa chống đến 12m phía dưới. Chúng tôi đang cố gắng nhổ ống bê tông trước Tết. Có thể thực hiện chậm nhưng phải đặt việc bảo đảm an toàn là trên hết", ông Bảo nói.

Trước đó như báo VTC News đưa tin, 11h30 ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.