TP.HCM: Thương tâm nữ sinh cấp 2 thiệt mạng sau khi bị xe tải cuốn vào gầm

Xã hội 14/01/2023 08:51

Mới đây trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 bé gái bị cuốn vào gầm bị thương. Một nạn nhân đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 15h ngày 13/1, xe tải mang biển số 61H-015.34 chạy trên đường số 14 khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Khi tài xế cho phương tiện rẽ phải vào đường số 3, hướng về đường Nguyễn Thị Tú thì va chạm với xe máy điện do 3 bé gái chở nhau.

TP.HCM: Thương tâm nữ sinh cấp 2 thiệt mạng sau khi bị xe tải cuốn vào gầm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Zing News

Cú va chạm khiến 3 bé gái bị cuốn vào gầm xe tải, bị thương. Các nạn nhân được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng một người không qua khỏi.

Thông tin từ báo Thanh Niên, người dân cho biết cả 3 nạn nhân là học sinh cấp 2. Chiều cùng ngày, các em đến cửa hàng tại khu vực trên ăn uống, khi ra về thì gặp nạn.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh gần đó để làm rõ vụ tai nạn.

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