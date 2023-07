Chỉ vì không được đồng ý quan hệ tình dục, người chồng đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ của mình.

Theo thông tin từ Zing News, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận vụ án, chuyển hồ sơ đề nghị VKS truy tố bị can Lê Thế Lưu (sinh năm 1963, trú huyện Ngọc Lặc) về các tội Giết người và Hiếp dâm.

Theo cáo buộc, ông Lưu và bà N.T.T. (sinh năm 1957, nạn nhân vụ án) từng là vợ chồng, nhưng sống ly thân từ năm 2017. Bản thân Lưu không có việc làm ổn định, thường uống rượu say rồi gây sự với bà T.

Khuya 22/9/2022, Lưu muốn quan hệ tình dục với bà T. nhưng nạn nhân không đồng ý. Bị vợ từ chối, bị can tìm cách khống chế đối phương, túm tóc bà T. đập xuống nền nhà.

Khi bà T. kêu la, Lưu dọa giết rồi siết cổ người phụ nữ cho đến khi bà này nằm bất động. Thấy vợ có dấu hiệu ngừng thở, hung thủ lấy quần áo của mình rồi bỏ trốn.

Ảnh minh họa

Thông tin từ báo Công Lý cho biết thêm đến khoảng 03h30p ngày 23/9/2022, con trai vợ chồng Lưu đi chơi về đến nhà thì phát hiện bà Th. đã chết tại nền nhà nên đã báo cáo sự việc đến cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Ngọc Lặc đã truy tìm thì phát hiện Lưu đang trên đường chạy trốn nên đã bắt giữ đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 26/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thế Lưu về tội “Giết người” quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thế Lưu về tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đã được chuyển sang VKSND tỉnh Thanh Hoá để đề nghị truy tố.

