Vụ cô gái bị đâm chết trên vỉa hè ở Hà Nội, người dân không khỏi phần đau lòng trước bài đăng cuối cùng của nạn nhân trên MXH.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, liên quan đến vụ án mạng xảy ra đêm 12/1 ở phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội truy bắt hung thủ gây án. Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống Theo vị chỉ huy công an quận, nghi phạm là bạn trai cũ của nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó như Zing News đã đưa tin vào rạng sáng 13/1, một nhân chứng chia sẻ người này nghe thấy tiếng cãi cọ của đôi nam nữ ở trước cửa nhà số 82 phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân. Người này chạy ra ngoài thì thấy nam thanh niên mặc áo đen, đội mũ xô xát với cô gái. Nam thanh niên này sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người cô gái khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Một thanh niên khác xông vào can ngăn cũng bị nam thanh niên này dùng dao đe dọa, tấn công.

Bài đăng cuối cùng của nạn nhân - Ảnh: Internet Sự việc đau lòng khiến nhiều người vô cùng xót thương cho số phận của cô gái trẻ xinh đẹp. Bên cạnh đó không quên đi kèm với mong muốn lực lượng chức năng hãy làm việc hết sức để bắt cho được kẻ thủ ác đã khiến cô gái ra nông nỗi này. Mới đây, netizen cũng đã tìm ra facebook cá nhân của cô gái và bày tỏ sự xót thương trong những bức hình cô gái từng đăng tải. Thậm chí mọi người còn tỏ ra đau xót hơn cho nạn nhân khi vào dòng trạng thái cuối cùng của cô trước thời điểm bị sát hại. Trên FB, cô gái thường chỉ đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường cũng như công việc. Hiện vẫn đang có rất nhiều người tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của nạn nhân, đồng thời gửi lời hỏi thăm đến gia đình và mong họ sớm vượt qua nỗi đau này.

Thông tin MỚI vụ cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè ở Hà Nội: Nghi phạm từng là bạn trai cũ Liên quan đến vụ cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè ở Hà Nội, mới đây lực lượng chức năng cho biết nghi phạm chính là người yêu cũ của nạn nhân.

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