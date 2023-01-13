Liên quan đến vụ cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè ở Hà Nội, mới đây lực lượng chức năng cho biết nghi phạm chính là người yêu cũ của nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào ngày 13/1, Công an quận Thanh Xuân cùng Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ án mạng khiến 1 cô gái tử vong tại phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông qua quá trình điều tra, bước đầu, công an xác định nghi phạm gây ra vụ việc từng là bạn trai của nạn nhân. Do đó, có thể nguyên nhân ban đầu là mâu thuẫn tình cảm.

"Đến sáng ngày 13/1, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phối hợp để truy bắt đối tượng. Quá trình xác minh, nghi phạm là bạn trai cũ của nạn nhân", nguồn tin cho hay.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường - Ảnh: Zing News

Trước đó theo thông tin từ Zing News, rạng sáng 13/1, một nhân chứng chia sẻ người này nghe thấy tiếng cãi cọ của đôi nam nữ ở trước cửa nhà số 82 phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân.

Người này chạy ra ngoài, thì thấy nam thanh niên mặc áo đen, đội mũ xô xát với cô gái. Nam thanh niên này sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người cô gái khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Một thanh niên khác xông vào can ngăn cũng nam thanh niên này dùng dao đe dọa, tấn công.

Nhân chứng cho biết sau khi gây án, nam thanh niên này đã rời khỏi hiện trường.

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