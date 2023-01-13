Lời khai hãi hùng của nghi phạm đâm người đàn ông bán thịt tử vong ở Hải Dương

Xã hội 13/01/2023 11:35

Liên quan đến vụ người đàn ông bán thịt ở Hải Dương bị đâm tử vong, sau khi uống rượu, nghi phạm nhớ lại chuyện bị nạn nhân đánh nên nảy sinh ý định trả thù.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào sáng 13/1, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Nguyễn Văn Huyên (sinh năm 1974, trú tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người. Huyên là nghi phạm dùng dao đâm người đàn ông bán thịt ở phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, Hải Dương tử vong.

Tại cơ quan công an, Huyên khai sáng ngày 12/1, nghi phạm và một người bạn đến khu chợ ở phường An Sinh (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) uống rượu. Quán rượu này cách quầy bán thịt của anh G. khoảng 5m.

Lúc này, Huyên nhớ lại chuyện bị anh G. đánh tại quầy bán thịt vào trưa 10/1 nên tức giận và nảy sinh ý định trả thù.

Lời khai hãi hùng của nghi phạm đâm người đàn ông bán thịt tử vong ở Hải Dương - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nghĩ là làm, Huyên tiến đến quầy bán thịt của anh G., lấy con dao tại đây đâm vào ngực nạn nhân. Bị thương anh G. bỏ chạy được khoảng 10m thì ngã gục xuống đường, tử vong ngay sau đó.

Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ ngày 12/1. Lúc này, anh Ng.V.G. (SN 1984, trú tại phường An Phụ, thị xã Kinh Môn) đang bán thịt lợn tại khu vực ngã tư chợ thuộc phường An Phụ, thị xã Kinh Môn thì Nguyễn Văn Huyên (SN 1974, trú tại khu dân cư Nghĩa Vũ, phường An Sinh, thị xã Kinh Môn) lao đến vơ dao bầu tại quầy bán thịt lợn, đâm vào ngực anh G..

Bị đâm nhát dao chí mạng, nạn nhân bỏ chạy được hơn 10 m thì gục xuống đường, tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng cũng ngay sau đó đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Huyên.

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