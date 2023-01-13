Mới đây trên địa bàn TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nam thanh niên 18 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 22h30 ngày 12/1, nam thanh niên khoảng 18 tuổi, lái xe máy mang biển số 95F5-7160 qua cầu Rạch Miễu, hướng Tiền Giang đi Bến Tre.

Khi đến giữa cầu Rạch Miễu, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), xe máy bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải mang biển số 71C-047.61 chạy cùng chiều.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing News

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm cú va chạm mạnh làm người đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy vỡ nát, chui vào gầm xe tải, mảnh vỡ của xe máy văng ra xung quanh.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, Công ty Cứu hộ giao thông 118TG có mặt phối hợp Công an TP.Mỹ Tho điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

“Nạn nhân quê Hậu Giang. Anh này đang lái xe ngựa thuê cho một điểm du lịch tại cồn Thới Sơn, TP Mỹ Tho”, một nhân chứng nói.

Đến gần 1 giờ sáng 13/1, hiện trường vụ tai nạn trên cầu Rạch Miễu mới được giải quyết xong.

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