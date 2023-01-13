Trên địa bà Hà Nội vừa xảy ra một vụ ván thảm khóc, vào đêm 12/1 nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người một cô gái tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 13/1, cán bộ điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra đêm 12/11, tại trước cửa nhà số 82, phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến một cô gái tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Zing News

Lúc 0h10 ngày 13/11, nhiều công an, cảnh sát có mặt để bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Thi thể nạn nhân lúc này vẫn ở hiện trường.

Một nhân chứng cho biết khoảng 23h30 ngày 12/11, người này nghe thấy tiếng la hét, cãi cọ. Sau đó, nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến người này nằm gục tại chỗ.

Hung thủ ra tay tàn độc với cô gái - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ vào đêm 12/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nam thanh niên đội mũ, mặc áo đen, xô xát với một cô gái. Sau đó, người này dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến người ngã gục. Nam thanh niên khác vào can ngăn cũng bị nghi phạm dùng dao tấn công.

Mặc cho cô gái la hét, chống cự, thanh niên vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết gục tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ án được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

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