Hà Nội: Nghe thấy tiếng động lớn, người dân tá hỏa phát hiện nam nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 chung cư

Xã hội 12/01/2023 19:15

Mới đây trên địa bàn Hà Nội, mới đây vào khoảng 14h30 ngày 12/1, tại tòa chung cư Hateco Apollo Xuân Phương đã xảy ra vụ tai nạn khiến một nam giới tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào chiều 12/1, người dân khu chung cư Hateco Apollo (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nghe thấy tiếng động lớn. Ít phút sau, họ phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới nội bộ của tòa nhà.

Nạn nhân bị tổn thương nhiều bộ phận cơ thể ở mức nặng, anh này tử vong tại chỗ, theo thông tin từ chị A.Q. (cư dân khu chung cư).

Hà Nội: Nghe thấy tiếng động lớn, người dân tá hỏa phát hiện nam nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 chung cư - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân - Ảnh: Zing News 

Thông tin từ Zing News, lãnh đạo UBND phường Phương Canh cho biết nạn nhân rơi xuống từ tầng 24 của tòa nhà và được xác định đã tử vong.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, người gặp nạn sinh năm 1990, đang công tác tại một ngân hàng.

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