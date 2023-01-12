Diễn biến MỚI ngày thứ 13 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đã đào được đến độ sâu 10m

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, chiều ngày 12/1 lực lượng chức năng đã đào được sâu hơn 10m đất.
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Theo thông tin từ báo VTC News vào chiều 12/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin về tiến độ cứu nạn sau 13 ngày bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác cứu hộ đã được triển khai đến khung chống tầng 4/5 tầng theo dự kiến.
"Hiện đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 4, đào được đến độ sâu khoảng 10m và đang cắt đầu cọc để hạ khung chống tầng 5", Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin
Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.