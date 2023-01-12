Diễn biến MỚI ngày thứ 13 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đã đào được đến độ sâu 10m

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, chiều ngày 12/1 lực lượng chức năng đã đào được sâu hơn 10m đất.

Theo thông tin từ báo VTC News vào chiều 12/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin về tiến độ cứu nạn sau 13 ngày bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m.

Dự kiến lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục làm việc xuyên đêm trong hôm nay - Ảnh: Báo VTC News

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác cứu hộ đã được triển khai đến khung chống tầng 4/5 tầng theo dự kiến.

"Hiện đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 4, đào được đến độ sâu khoảng 10m và đang cắt đầu cọc để hạ khung chống tầng 5", Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

Diễn biến MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Hàng loạt phương án được đưa ra, song vẫn chưa đạt kết quả Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, đã hơn 12 ngày giải cứu nhưng mọi nỗ lực đều chưa thể đưa thi thể của nạn nhân ra khỏi hố sâu.

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