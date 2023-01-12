Diễn biến MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Hàng loạt phương án được đưa ra, song vẫn chưa đạt kết quả

Xã hội 12/01/2023 06:51

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, đã hơn 12 ngày giải cứu nhưng mọi nỗ lực đều chưa thể đưa thi thể của nạn nhân ra khỏi hố sâu.

Theo thông tin từ Zing News, tính đến tối 11/1 công tác cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vẫn tiếp tục diễn ra xuyên ngày đêm.

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, Tổ điều hành vẫn triển khai phương án cứu hộ theo kế hoạch đề ra. Công tác cứu hộ bị ảnh hưởng tiến độ do ngày hôm trước gặp mưa lớn. Đến chiều cùng ngày, tổ đang triển khai hàn lắp đặt khung chống tầng 4 và tiếp tục tục đào lấy đất trong hố móng.

"Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa nhận được thông tin từ Tổ điều hành về thời gian dự kiến kéo được ống cọc bê tông có bé Nam lên", đại diện Sở TT&TT tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.

Diễn biến MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Hàng loạt phương án được đưa ra, song vẫn chưa đạt kết quả - Ảnh 1
Các thiết bị cần thiết đều đã được đưa đến hiện trường - Ảnh: Zing News 

Trước đó, trong ngày 10/1, tổ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp đã tập kết đến công trường đầy đủ các thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, bao gồm gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6-1 m, ống vách đường kính 1 m và 2 m, búa rung 180 kW và máy phát điện kèm theo.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết bên trong hiện trường đang sử dụng các thiết bị chuyên dụng, phát điện 24/24. Do vậy, đơn vị phải quản lý nghiêm ngặt, hạn chế số lượng người ra vào để đảm bảo an toàn cứu hộ.

Diễn biến MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Hàng loạt phương án được đưa ra, song vẫn chưa đạt kết quả - Ảnh 2
Đội cứu hộ vẫn đang làm việc liên tục - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Trong ngày 11/1, phóng viên liên hệ đến ông Đoàn Tấn Bửu và ông Lê Hoàng Bảo (Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp) về tiến độ kéo ống cọc bê tông có bé trai lên, song chưa nhận được phản hồi.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp ngày thứ 12: 'Đã đào đất đến cao độ tầng chống 4'

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Ngày thứ 12 vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc tích cực nhưng vẫn chưa có tín hiệu khả quan.

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