Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt giam là Hoàng Văn Bắc, sinh năm 2005 và Đỗ Duy, sinh năm 2006 cùng ở xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Trước thời điểm bị bắt cả 2 đối tượng này đều đang là học sinh Trường Tiểu học – THCS – THPT Hồng Đức.

Thông tin từ báo Giao Thông vào ngày 12/1 đại diện lãnh đạo Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết: Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi "Giết người".

Trước đó, như Zing News đã đưa tin, ngày 9/5/2022 tại đường Nguyễn Bình, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào (khu vực trước cổng Trường Tiểu học - THCS - THPT Hồng Đức), nhóm học sinh dùng dao, kiếm chém bạn cùng trường.

Các quyết định khởi tố, bắt giam đối với 2 đối tượng Hoàng Văn Bắc và Đỗ Duy đã được Công an thị xã Mỹ Hào thông báo cho Trường Tiểu học – THCS – THPT Hồng Đức để nhà trường thông báo rộng rãi tới toàn bộ học sinh của trường.

Vụ việc được một số người đi đường dùng điện thoại quay lại sau đó tung lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc về hành vi manh động, côn đồ của nhóm nghi phạm.

Được biết, khoảng 11h30 ngày 9/5/2022, cháu N.G.B. (học sinh lớp 10 trường Tiểu học - THCS - THPT Hồng Đức) cùng 2 người bạn vừa tan học ra tới cổng trường, thì bị nhóm học sinh cùng trường xông vào dùng kiếm đuổi chém. Hậu quả, cháu B. bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, bị đánh gãy răng, đứt gân tay cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Hung khí được vứt tại bãi rác - Ảnh: Báo Giao Thông

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện đã khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ các nghi phạm.

Sau khi được cấp cứu tại Hưng Yên, cháu N.G.B. đã chuyển viện lên điều trị tích cực tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Đức, sau đó tiếp tục điều trị phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội. Kết quả giám định cháu B. bị tỷ lệ thương tật 52%.

Căn cứ trên hồ sơ vụ án, tỷ lệ thương tật của bị hại, cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành thủ tục điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can trên về hành vi Giết người.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án và nghi phạm đã được Công an thị xã Mỹ Hào bàn giao cho Phòng PC01 (Công an tỉnh Hưng Yên) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.