Chơi pháo nổ, nam thanh niên bị dập nát cả bàn tay ở Bình Phước

Mới đây trên địa bàn ở Bình Phước, đã xảy ra một trường hợp pháo nổ khiến một nam thanh niên dập nát cả bàn tay.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 12/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị tiếp nhận một ca cấp cứu trong tình trạng vết thương dập nát bàn tay phải và đa vết thương phần mềm.

Bệnh nhân là nam thanh niên (36 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), nhập viện đêm 8/1. Do vết thương quá nặng, sau khi cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Bàn tay bị dập nát hoàn toàn do pháo nổ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, nam bệnh nhân đốt pháo nổ, không kịp rút tay dẫn đến thương tích nặng. Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân không được đốt pháo nổ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đối với pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất được sử dụng vào dịp Tết nhưng phải mua tại các đại lý được cơ quan chức năng cấp phép.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm một bác sĩ công tác tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, số người bị tai nạn do pháo gây ra có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý, không ít vụ tai nạn do pháo nổ đã khiến nạn nhân bị mất đi một phần thân thể.

"Đốt pháo nổ không chỉ gây nguy hiểm cho cá nhân người đốt mà còn là hành vi vi phạm pháp luật (trừ các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, được phép sử dụng), vì vậy, mọi người hãy tránh xa", bác sĩ này khuyến cáo.

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