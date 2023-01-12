Chơi pháo nổ, nam thanh niên bị dập nát cả bàn tay ở Bình Phước

Xã hội 12/01/2023 11:04

Mới đây trên địa bàn ở Bình Phước, đã xảy ra một trường hợp pháo nổ khiến một nam thanh niên dập nát cả bàn tay.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 12/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị tiếp nhận một ca cấp cứu trong tình trạng vết thương dập nát bàn tay phải và đa vết thương phần mềm.

Bệnh nhân là nam thanh niên (36 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), nhập viện đêm 8/1. Do vết thương quá nặng, sau khi cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Chơi pháo nổ, nam thanh niên bị dập nát cả bàn tay ở Bình Phước - Ảnh 1
Bàn tay bị dập nát hoàn toàn do pháo nổ - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Trước đó, nam bệnh nhân đốt pháo nổ, không kịp rút tay dẫn đến thương tích nặng. Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân không được đốt pháo nổ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đối với pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất được sử dụng vào dịp Tết nhưng phải mua tại các đại lý được cơ quan chức năng cấp phép.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm một bác sĩ công tác tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, số người bị tai nạn do pháo gây ra có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý, không ít vụ tai nạn do pháo nổ đã khiến nạn nhân bị mất đi một phần thân thể.

"Đốt pháo nổ không chỉ gây nguy hiểm cho cá nhân người đốt mà còn là hành vi vi phạm pháp luật (trừ các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, được phép sử dụng), vì vậy, mọi người hãy tránh xa", bác sĩ này khuyến cáo.

Phát hiện thi thể người đàn ông với khuôn mặt biến dạng ở Đồng Nai: Tư thế chết của nạn nhân khiến người dân không khỏi phần ám ảnh

Phát hiện thi thể người đàn ông với khuôn mặt biến dạng ở Đồng Nai: Tư thế chết của nạn nhân khiến người dân không khỏi phần ám ảnh

Trong lúc người dân hái lá chuối trên đồi thuộc xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã tá hỏa khi phát hiện thi thể của một người đàn ông với gương mặt bị biến dạng.

Xem thêm
Từ khóa:   nổ pháo dập nát bàn tay tai nạn do pháo nổ Bình Phước tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 7 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?