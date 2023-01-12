Trong lúc người dân hái lá chuối trên đồi thuộc xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã tá hỏa khi phát hiện thi thể của một người đàn ông với gương mặt bị biến dạng.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào tối 11/1, lực lượng chức năng Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông đang trong tình trạng phân huỷ.

Thi thể của người đàn ông được phát hiện - Ảnh: Báo VietNamNet

Khoảng 17h cùng ngày, người dân đi hái lá chuối trên đồi nhỏ thuộc xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy nặng mùi, khuôn mặt bị biến dạng.

Ngay sau đó, người dân trình báo chính quyền địa phương.

Mùi hôi của xác chết khiến nhiều người không thở nổi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã tới phong toả hiện trường để làm rõ vụ việc. Đồng thời, lấy thông tin từ người dân xung quanh để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định nam giới, tử vong trong tư thế treo cổ, mặc quần dài, áo sơ mi tay ngắn. Danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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