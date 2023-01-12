Đắk Lắk: Giải cứu bé trai và bố bị rơi xuống giếng sâu hơn 20m

Vừa nghe tin con trai 7 tuổi bị rơi xuống giếng bỏ hoang, người bố liền lập tức lao xuống cứu nhưng cũng bị kẹt lại.

Theo thông tin từ báo Dân Trí vào tối 11/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk đã cứu hộ thành công hai bố con dưới một chiếc giếng bỏ hoang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, bé N.V.Đ. (7 tuổi) không may bị rơi xuống một chiếc giếng bỏ hoang tại số 80 đường Đinh Núp (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Nghe tin con trai rơi dưới giếng, bố của cháu Đ. là anh Nguyễn Văn Phương (45 tuổi) lập tức lao xuống giếng cứu con.



Lực lượng cứu hộ tiến hành giải cứu nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Tuy nhiên, do giếng sâu trên 20m và rất trơn trượt, ở dưới có nhiều nước, nên cả hai bố con bị kẹt lại, không thể lên trên được.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lập tức điều 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Theo cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn giếng này có diện tích miệng giếng rất nhỏ rất khó tiếp cận.

Cháu bé được đưa lên an toàn - Ảnh: Báo Dân Trí

Tuy nhiên, sau bảy phút cán bộ chiến sĩ đã đã đưa được cháu bé và người cha lên khỏi giếng nước an toàn.

Ngay sau đó, đơn vị đã trấn an tinh thần, động viên gia đình cháu bé, đồng thời yêu cầu người dân che chắn lại giếng nước để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

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