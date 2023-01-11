TP.HCM: Phẫn nộ với đoạn clip nữ sinh bị bạn học đánh dã man ngay tại trường

Xã hội 11/01/2023 09:21

Mới đây trên địa bàn TP.HCM, một nữ sinh bị bạn cùng trường dùng tay tát 20 cái vào mặt, đập đầu vào tường dưới sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Theo thông tin từ báo Dân Trí vào ngày 10/1, mạng xã hội chia sẻ clip 27 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh tới tấp trong nhà vệ sinh khiến người dân bức xúc.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại trường THCS Nguyễn Huệ nằm trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM.

Theo nội dung clip, một nữ sinh mặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ bị một nữ sinh mặc đồng phục thể dục túm tóc, dùng tay đánh liên tiếp hơn 20 cái vào mặt, dùng chân lên gối vào mặt và đập đầu vào tường.

TP.HCM: Phẫn nộ với đoạn clip nữ sinh bị bạn học đánh dã man ngay tại trường - Ảnh 1
Hình ảnh được cắt ra từ clip - Ảnh: Báo Dân Trí 

Sự việc xảy ra trong phòng vệ sinh của trường và có khoảng 6 nữ sinh khác chứng kiến nhưng không ai có hành động can ngăn. Diễn biến được một nữ sinh dùng điện thoại ghi lại.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Huệ (quận 12, TP.HCM) xác nhận sự việc xảy ra tại trường. Nữ sinh ra tay đánh người là N.T.P.M (học lớp 8) và người bị đánh là N.T.N (học lớp 7).

Theo đó, nữ sinh bị đánh vào ngày 9/12/2022. Nguyên nhân do N. có va quẹt với một bạn nam trong trường. N. sau đó xin lỗi người này. Tuy nhiên, M. "nhầm" N. vẫn chưa xin lỗi bạn trai kia nên gặp nói chuyện và xảy ra vụ việc như trong clip.

Sau khi xảy ra sự việc, trường đã mời phụ huynh cả hai nữ sinh lên giải quyết. Hiện lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Huệ đã báo cáo vụ việc lên Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12.

Vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Toàn cảnh quá trình giải cứu sau 12 ngày và vì sao vẫn chưa kéo được ống cọc bê tông có bé trai lên?

Vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Toàn cảnh quá trình giải cứu sau 12 ngày và vì sao vẫn chưa kéo được ống cọc bê tông có bé trai lên?

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, vì sao đã qua 12 ngày nhưng vẫn chưa thể đưa thi thể nạn nhân lên.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh bị đánh clip nữ sinh bị bạn đánh TP.HCM bạo lực học đường tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 13 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?