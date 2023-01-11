Mới đây trên địa bàn TP.HCM, một nữ sinh bị bạn cùng trường dùng tay tát 20 cái vào mặt, đập đầu vào tường dưới sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Theo thông tin từ báo Dân Trí vào ngày 10/1, mạng xã hội chia sẻ clip 27 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh tới tấp trong nhà vệ sinh khiến người dân bức xúc.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại trường THCS Nguyễn Huệ nằm trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM.

Theo nội dung clip, một nữ sinh mặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ bị một nữ sinh mặc đồng phục thể dục túm tóc, dùng tay đánh liên tiếp hơn 20 cái vào mặt, dùng chân lên gối vào mặt và đập đầu vào tường.

Hình ảnh được cắt ra từ clip - Ảnh: Báo Dân Trí

Sự việc xảy ra trong phòng vệ sinh của trường và có khoảng 6 nữ sinh khác chứng kiến nhưng không ai có hành động can ngăn. Diễn biến được một nữ sinh dùng điện thoại ghi lại.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Huệ (quận 12, TP.HCM) xác nhận sự việc xảy ra tại trường. Nữ sinh ra tay đánh người là N.T.P.M (học lớp 8) và người bị đánh là N.T.N (học lớp 7).

Theo đó, nữ sinh bị đánh vào ngày 9/12/2022. Nguyên nhân do N. có va quẹt với một bạn nam trong trường. N. sau đó xin lỗi người này. Tuy nhiên, M. "nhầm" N. vẫn chưa xin lỗi bạn trai kia nên gặp nói chuyện và xảy ra vụ việc như trong clip.

Sau khi xảy ra sự việc, trường đã mời phụ huynh cả hai nữ sinh lên giải quyết. Hiện lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Huệ đã báo cáo vụ việc lên Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-phan-no-voi-oan-clip-nu-sinh-bi-ban-hoc-anh-da-man-ngay-tai-truong-545047.html