Theo kết quả thực nghiệm tại hiện trường, khoảng 13 giờ ngày 2/1, Tuấn hẹn gặp người yêu là chị P.N.A.T. (20 tuổi, ngụ cùng phường) đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở Tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 12/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã dẫn giải Phan Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) đến hiện trường để thực nghiệm điều tra vụ án giết người, cướp tài sản.

Lúc này, Tuấn đã dùng dây sạc điện thoại siết cổ bạn gái đến chết. Sau đó, Tuấn lục lấy hơn 300.000 đồng, lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi nhà nghỉ, đi mua ma túy sử dụng.

Theo lời khai ban đầu của Tuấn, khi vào nhà nghỉ thì gã rủ chị T. đi nơi khác làm ăn, sinh sống. Tuy nhiên, chị T. không đồng ý và 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Để trốn tránh sự truy lùng của cơ quan công an, Tuấn chạy xe máy đến gửi ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rồi đón taxi về lẩn trốn tại các khu rẫy vắng trên địa bàn phường Khánh Xuân.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 20 giờ tiếp nhận tin báo, đến khoảng 8h ngày 4/1, lực lượng công an đã vây ráp và bắt giữ thành công Tuấn khi đang lẩn trốn trong một khu rẫy vắng trên địa bàn phường Khánh Xuân.

Nghi phạm nhanh chóng sa lưới chỉ sau 20 giờ gây án - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Cơ quan điều tra đã dẫn giải Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thu giữ chiếc xe máy.

Kết quả test nhanh cho thấy, Tuấn dương tính với chất ma tuý. Được biết, Tuấn từng có án ba năm tù giam về tội cướp giật tài sản.

Trước đó như đã đưa tin vào chiều 2/1, một cặp nam nữ đến thuê phòng số bảy tại một nhà nghỉ ở đường vành đai thuộc tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân.

Đến khoảng 14h50’ cùng ngày, nam thanh niên đi ra lấy xe máy và rời khỏi nhà nghỉ. Khoảng 11h30’ ngày 3/1, quản lý nhà nghỉ mở cửa phòng kiểm tra thì tá hoả phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong tư thế nằm sấp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.