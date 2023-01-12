Mới đây nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Thống Nhất, khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Thông tin từ báo Lao Động cho biết vào khoảng 7 giờ 30 ngày 12/1 tại Km 1837 + 820 quốc lộ 1 thuộc ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), bà Nguyễn Thị Thu Thảo (48 tuổi) điều khiển xe mô tô biển số 60B5-357.04 chở 2 người ngồi phía sau là bà D.H (64 tuổi) và cháu M.H (7 tuổi), cả 3 người cùng ngụ huyện Xuân Lộc lưu thông theo hướng Long Khánh - Biên Hòa. Khi đến khu vực trên thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải biển số 60C-441.51 chở gỗ tràm (chưa rõ người điều khiển) lưu thông cùng chiều.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VietNamNet

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm vụ va chạm làm 2 bà cháu đi xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu xác định, 3 người đi xe máy là bà ngoại, mẹ và cháu gái. Hai người tử vong là bà ngoại và cháu gái.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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