Lời khai ban đầu của người phụ nữ bắt cóc bé gái lớp 1 trước cổng trường

Xã hội 12/01/2023 16:05

Liên quan đến vụ người phụ nữ bắt có bé gái lớp 1 ở Bình Thuận, lực lượng chức năng mới đây đã tiến hành bắt giữ và bước đầu lấy lời khai của nghi phạm.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau 36 giờ truy xét, công an đã tìm ra nữ nghi phạm "bắt cóc" bé gái lớp 1 trước cổng trường chở đi để cưỡng đoạt tài sản. 

Cụ thể vào lúc 21h ngày 11/1, Công an huyện Hàm Thuận Nam bắt giữ người phụ nữ tại nhà trọ thuộc phường Đức Long, TP.Phan Thiết. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai tên Nguyễn Thị Thanh (49 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết). Bước đầu Thanh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Lời khai ban đầu của người phụ nữ bắt cóc bé gái lớp 1 trước cổng trường - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin vào cuối giờ sáng ngày 10/1, một đối tượng nữ chạy xe gắn máy đến trước cổng trường tiểu học Hàm Mỹ 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Sau khi quan sát thấy bé N. (học sinh lớp 1 của trường) có đeo đôi bông tai nên đã dụ dỗ bé lên xe, rồi bắt cóc chở đi.

Sau khi chở bé đến địa bàn khu dân cư Văn Thánh (phường Phú Tài, TP Phan Thiết, cách trường tiểu học Hàm Mỹ 1 khoảng 4km), đối tượng trấn lột đôi bông tai rồi tẩu thoát, để bé lại hiện trường.  

Sau khi được sự hỗ trợ của người dân, gia đình đã liên lạc và tìm đưa bé về nhà.

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