Liên quan đến vụ người phụ nữ bị trói tay chân cưỡng hiếp tại nhà riêng, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã điều tra ra thân thế của nghi phạm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 12/1, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vẫn đang tạm giam Trần Ngọc Vũ (SN 1985; trú tại thị trấn Sa Thầy) để điều tra hành vi "hiếp dâm" đối với chị T.T.Th (SN 1985, trú huyện Sa Thầy).

Trước đó, chị N.T.Th đã đến Công an huyện Sa Thầy trình báo bị đối tượng Trần Ngọc Vũ đột nhập vào nhà riêng, khống chế, trói tay rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Vũ.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm tại cơ quan điều tra, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo chị Th., vào ngày 10/8/2022, chị và Vũ kết hôn. Sau đó, không hợp nên chị Th. nộp đơn ly hôn lên Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy. Phía Tòa án đã thụ lý đồng thời dùng biện pháp hòa giải nhưng không thành công. Trên giấy tờ, chị và Vũ vẫn là vợ chồng và hiện chưa ly hôn xong vì Vũ bất ngờ đổi ý.

"Sau khi hòa giải không thành công, Vũ đã trèo hàng rào đột nhập vào nhà riêng của tôi, sau đó dùng dây trói tay, chân rồi cưỡng hiếp tôi", chị Th. chia sẻ.

Ngoài việc bị cưỡng hiếp, chị còn bị Vũ hành hung mặt, mũi trong khoảng thời gian từ 18 giờ tối tới 23 giờ đêm.

Vũ còn bắt ép chị Th. phải viết một giấy vay nợ 1,2 tỷ đồng, đập một chiếc điện thoại, dùng dao uy hiếp để biến chị Th. thành con nợ. Vũ cũng từng thuê giang hồ đe dọa chị Th....

Hiện, tinh thần và sức khỏe của chị Th. đã dần ổn định trở lại. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

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