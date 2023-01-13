Sáng 13/1, tại hiện trường vẫn còn vết màu dài hơn 10m (từ số nhà 78 kéo dài đến số nhà 84).

Theo thông tin từ báo VietNamNet, án mạng xảy ra vào khoảng 23h30 tối 12/11 trước cửa nhà số 82, phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội . Nạn nhân là chị P. quê tỉnh Lai Châu.

Cô Nguyễn Thị Tám (60 tuổi, nhân chứng tại hiện trường) cho biết, 2 người cãi nhau một lúc rồi người đàn ông lấy xe máy rời đi. Sau đó khoảng 15 phút, người này quay lại chém nhiều nhát vào người phụ nữ. Khi đó, có 2 người đàn ông vào can nhưng không được.

Nhân chứng kể lại vụ việc diễn ra như thế nào - Ảnh: Báo VietNamNet

“Nam thanh niên đội mũ vật cô gái xuống đất nhiều lần, xong lấy chân đá, rồi bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người cô gái. Tôi sợ hãi, gọi người dân xung quanh. Tuy nhiên, vào đêm muộn, trên đường rất ít người. Khoảng 20 phút sau, công an đến hiện trường”, cô Tám cho biết.

Theo anh Nguyễn Văn T., người cũng có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc, sau khi gây án, đối tượng rời hiện trường bằng xe máy và không có biểu hiện sợ hãi.

Diễn biến vụ án được camera giám sát của một gia đình quay lại. Nạn nhân là chị P. quê tỉnh Lai Châu.

Thi thể của nạn nhân xấu số - Ảnh: Zing News

Trước đó như báo Sức Khỏe và Đời Sống đã đưa tin vào khoảng vào khoảng 0h ngày 13/11, nhận được tin báo về vụ án mạng, lực lượng công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Một nhân chứng cho biết khoảng 23h30 ngày 12/11, người này nghe thấy tiếng la hét, cãi cọ. Lúc này, nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến người này nằm gục tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng rời hiện trường. Có một số người dân xung quanh chứng kiến vụ việc nhưng không dám vào can ngăn do thấy đối tượng quá manh động.