Sáng ngày thứ 15 vụ bé trai lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Cần cẩu 80 tấn bị trục trặc tại hiện trường

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ đang đào đất bằng gầu cạp kết hợp gầu ngoạm bên ngoài ống vách; đã cắt xong 3 đầu cọc bê tông, đồng thời hạ và đang hàn lắp đặt khung tầng chống thứ 6.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng 14/1, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng thực hiện các công đoạn để đưa thi thể bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) lên.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, quá trình cứu hộ đã phát sinh vấn đề mới. Cụ thể, trong thời gian đào, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu. Tổ điều hành tại hiện trường điều động 3 nhóm thợ đến sửa chữa vào chiều 13/1. Ngoài ra, có 1 nhóm thợ từ TP.HCM xuống Đồng Tháp để trực bảo trì, nhằm đảm bảo cho cẩu hoạt động liên tục.

“Dự kiến trong sáng nay, lực lượng cứu hộ sẽ đóng cọc ván thép và lắp đặt các tầng văng chống”, UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Hôm nay là ngày thứ 15 từ khi bé Hạo Nam gặp nạn, song công tác cứu hộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Trước đó như báo Sức Khỏe và Đời Sống đã đưa tin vào trưa ngày 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và không may gặp nạn. Tại đây, Nam bị rơi xuống trụ bê tông rỗng bên trong có đường kính 25cm. Trụ bê tông này đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường giải cứu bé trai.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối ngày 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.